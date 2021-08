Comesaña nega que Galicia sexa a autonomía que recibiu máis vacinas

O doutor José Luis Muíños pídelle á xente nova que evite a inxente cantidade de contactos sociais actuais, e que, en caso de mantelos, respecten as medidas de seguridade. No tocante á xente de máis idade, o aumento do contaxios, di, estase a rexistrar no ámbito familiar. Lembra que a xente nova tamén pode acabar no hospital e quedar con secuelas do COVID. Incide o doutor Muíños na seguridade das vacinas.