Comeza a vacinación dos menores de 16 a 14 anos e amplíanse os aforos na hostalaría

O conselleiro de Sanidade explica que os aforos na hostalaría quedan do seguinte xeito. En nivel máximo os interiores estarán pechados e nas terrazas a ocupación poderá ser do 50%. Nos concellos en nivel alto o aforo será do 30% no interior e o 75% nas terrazas. No nivel medio queda no 50% no interior e no 100% nas terrazas, e xa en nivel medio baixo será do 75% no interior e o 100% nas terrazas.

No tocante ao ocio nocturno, nos municipios en nivel máximo e nivel alto, os interiores estarán pechados e as terrazas poderán ter unha ocupación de ata o 75 por cento. Nos de nivel medio o aforo será do 50% no interior e do 75% nas terrazas, e nos de nivel medio baixo do 50% no interior e o 100% nas terrazas.