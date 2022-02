¿Dónde todavía será obligatorio el tapabocas?

Las mascarillas ya han dejado oficialmente de ser obligatorias en exteriores, después de que Sanidad constatase que desde el 21 de enero se vino produciendo un descenso rápido de la incidencia que “se mantiene estable hacia el descenso progresivo”, entre otras causas, por los altos índices de vacunación y por las medidas de control de transmisión no farmacológicas adoptadas por la población. Asimismo, también se toma esta decisión al constatar que los tapabocas tienen un mayor impacto en los espacios interiores en los que se reúnen personas que no conviven habitualmente.

En este contexto, y en las aglomeraciones, es donde, precisamente, deberá seguir usándose la mascarilla, independientemente de la distancia de seguridad. Pero, para aclarar los ámbitos en los que realmente debemos seguir contando con esta protección, pasemos a una ronda de preguntas y respuestas:

- ¿Debo usarla en un teatro o en un cine? Desde luego, en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, como es el caso de estos lugares.

- Si voy a una verbena ahora que las orquestas han recuperado su actividad, ¿tendré que ponérmela aunque estemos al aire libre? Sí, en todos los eventos multitudinarios al aire libre en los que los asistentes estén de pie. Incluso si están sentados, será obligatorio ponérsela cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas, salvo que se trate de grupos de convivientes.

- Para circular en transporte público, ¿la necesito? Siempre cojo el autobús para desplazarme al trabajo durante media hora y resulta algo agobiante. Pues habrá que aguantar algo más de tiempo con ella en los medios de transporte, tanto aéreo como en autobús o tren, incluyendo también en los andenes y estaciones de viajeros, o en teleféricos, así como en los taxis de hasta nueve plazas, si los ocupantes del vehículo no conviven en el mismo domicilio.

- Me cuesta mucho respirar con la mascarilla, porque padezco de asma. ¿Qué tendré que hacer? Estás eximido de ponértela. A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela ellos mismos, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, no tendrán que portarla.

- Salgo a correr a diario y la verdad es que con la mascarilla me cuesta poder tomar aire. Me canso antes. En este caso, por la naturaleza de la propia actividad, se puede quitar la mascarilla en todo momento, porque resulta incompatible con la salud, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

- Tengo a mis padres ingresados en una residencia y se me parte el alma cada vez que voy a visitarlos y los veo con la mascarilla puesta sin poder verle la cara a sus compañeros. ¿Seguirán teniendo que usarla por estar en un espacio público interior? No, en espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención de personas mayores o con discapacidad, no será necesaria la mascarilla. Tampoco en las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros colectivos que reúnan características similares, siempre que la cobertura de vacunación contra el covid sea superior al 80 % con pauta completa y dosis de recuerdo. Eso sí, esta excepción no será aplicable para los visitantes externos.