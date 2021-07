El área de Santiago, la más avanzada en vacunación, va ya a por el grupo de 27

La vacunación para el grupo de menores de 30 años, el que tiene más incidencia acumulada en estos momentos (por encima de 2.000 casos por cada cien mil habitantes), está siendo una auténtica odisea. Su inmunización arrancó a comienzos de semana en todas las áreas sanitarias, a excepción de algunas más rezagadas como la de Lugo y la de Vigo. Santiago es la que avanza con mayor rapidez, inoculando este jueves a jóvenes de 28 y 27 años.

¿Por qué tales diferencias de un distrito a otro? ¿Y qué opinan los jóvenes que con la misma edad podrían estar ya vacunados en otra área pero en la suya todavía no les ha llegado su turno? Realicemos un breve análisis de la situación, conociendo de primera mano los testimonios de los afectados.

SITUACIÓN EN EL DISTRITO DE LA CIUDAD OLÍVICA. En concreto, en el área de Santiago hay un total de 419.721 habitantes. De ellos, el 75 %, es decir, 314.939, tienen más de 30 años. Todos ellos ya han sido inmunizados. Sin embargo, en el área de Vigo, con 530.926 habitantes, los mayores de 30 años son 390.734 (el 73,6 %). Quiere esto decir que hay 75.795 personas mayores de treinta años más que en la de Santiago.

Teniendo en cuenta que en los centros de vacunación masiva (Cidade da Cultura e Ifevi, respectivamente) citan a unas 30.000-40.000 personas diarias, el distrito de Vigo necesitaría al menos dos jornadas de inmunización más que el de Santiago para terminar con todos los grupos antes de pasar a los menores de treinta, de ahí que su inmunización haya llegado con retraso.

“Me han citado todavía el próximo jueves cinco de agosto”, dice Hugo Brey, un joven de 27 años residente en Vigo. Superó su mayor temor, el que la vacuna coincidiese con su periodo vacacional y “no pudiese asistir”. Mientras tanto, sus amigos en el área sanitaria de Santiago, ya han sido vacunados. “Tardaré más en sentirme protegido frente al virus y en viajar con comodidad”, explica. Y, teniendo en cuenta que desde este sábado Vigo pasará a nivel alto de restricciones, “también será un problema” para él el no estar aún inoculado para poder acceder al interior de los locales.

En la misma situación se encuentra Álex Estévez, de 28 años y vecino del municipio de Ponteareas. “Este mismo jueves me citaron para el martes 3 de agosto”, cuenta. Por el momento, “no es algo que me esté causando problemas porque no tenía previsto realizar ningún viaje y en mi zona no hay restricciones como para presentar la PCR negativa para entrar en los establecimientos”. Sin embargo, al trabajar como camarero, de cara al público, cree que “se debería tener esto un poco en cuenta y darle más caña al tema”.

EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO DEL INTERIOR. Mientras tanto, en el área sanitaria de Lugo, se vive el mismo problema. Allí residen un total de 327.946 personas, muchas menos que en la de Santiago o Vigo, como es normal en las zonas de interior. De ellas, el 78,4 %, es decir, 257.108 habitantes, son mayores de 30 años. Esto supone un porcentaje mucho mayor que el de Vigo (cinco puntos porcentuales por encima) y bastante por encima del de Santiago (tres puntos), lo que significa que hay mucha población envejecida, por lo que la inmunización de los de menores de 30, unos 70.838, también comenzó de forma tardía.

“Tengo 30 años y aún me llamaron el martes para vacunarme”, nos cuenta Sabela Freire, una joven lucense que tenía ganas de recibir la vacuna para “quedar protegida y proteger a los demás”. “Cuanto antes nos inmunicemos todos más se frenará la transmisión y, por tanto, la expansión del virus”, explica, asegurando que vacunarse es “cuestión de minutos”. “Llegué al recinto a las siete menos cinco y a las siete y diez ya estaba lista”, relata. Lamentablemente, para viajar, ya le llegó tarde esta herramienta, pues tuvo que recurrir a la PCR por no llegar a tiempo su turno de vacunación.

LOS AFORTUNADOS. Frente a todos ellos, están los jóvenes del área de Santiago, que ya disfrutan de sus dosis. “Me llamaron el pasado martes 27”, dice Nerea Arceo, nacida en 1993, que añade que “no me esperaba que me llamasen tan pronto, pensé que iban a vacunar a los estudiantes primero”. Para ella, el haber recibido ya su primera dosis es una “tranquilidad mental, estar algo ‘tranquila’ con la gente que me rodea y cuando me pongan la segunda poder acceder al interior de la hostelería”. Antes le preocupaba poder contagiar a sus padres, por lo que la espera “se me hizo eterna”.

PARÁLISIS EN LAS INOCULACIONES MASIVAS. Otro problema se suma al atraso de algunas áreas: la falta de dosis. Esta es la que ha obligado al distrito sanitario de A Coruña a citar solo tres días a lo largo de esta semana para inmunizaciones. No se pusieron vacunas el lunes, ni se pondrán el viernes ni tampoco el fin de semana, tratando de concentrar 30.000 viales por jornada.