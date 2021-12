El Colegio Médico de Ourense alerta de ciertos servicios hospitalarios al borde del colapso

La sexta ola se expande y la ciudad de Ourense y provincia presentan las tasas de infección y hospitalización más elevadas de Galicia, y también de España. Y es que Ourense registra la cuarta mayor incidencia de las provincias españolas, con 617,58 casos por cada cien mil habitantes a catorce días y 270,11 a siete. Solo le superan Guipuzkoa (952,49 y 358,91, respectivamente), Huesca (819,19 y 391,91) y Navarra (789,19 y 409,80).

Además, los 2.498 casos activos actuales en el área sanitaria solo se ven superados por Vigo, con 3.135, si bien la situación en los hospitales del distrito ourensano es más delicada que en la ciudad olívica, con 60 ingresados covid (más dos en la privada), frente a 36 (más 27 en la privada), y siete en las ucis frente a doce (y cuatro en la privada).

También cabe resaltar que ya el pasado 2 de diciembre los casos diarios notificados en Ourense se elevaron hasta 190, la mayor cifra de todas las olas, a excepción de la quinta (204 positivos el 14 de julio) y de la tercera (258 el 18 de enero), superando incluso a la segunda (189 nuevas infecciones el 6 de octubre de 2020).

GOTEO DE INGRESOS Y MUERTES. El alto nivel de vacunación en la población está consiguiendo reducir en gran medida la gravedad de los casos y disminuir, sustancialmente, la transmisión del virus. Sin vacunación masiva, probablemente la sexta ola tendría un impacto y una mortalidad superiores a las primeras de la pandemia.

O, al menos, así lo consideró este jueves el Colegio Médico de Ourense en un comunicado remitido a los medios, para advertir de que la alta incidencia y las cadenas no controladas de transmisión están provocando “un goteo continuo de ingresos hospitalarios y muertes”, que “en ningún caso podemos normalizar como sociedad”.

Por ello, aseguran que, como sanitarios, tienen la sensación de que esto “se está normalizando”. Además, la sexta ola, sumada a la creciente sobrecarga asistencial que sufre la provincia desde hace años por la gran cantidad de población envejecida que tiene y con múltiples enfermedades crónicas, “sitúa a nuestro sistema sanitario –tanto en Atención Primaria como en los hospitales– en una situación crítica, con muchos dispositivos y servicios al límite del colapso”.

NO CAER EN LOS ERRORES DE LAS NAVIDADES PASADAS. Así las cosas, desde el Colegio Médico piden a la población que siga manteniendo la “responsabilidad individual y colectiva” inicial, y que siga cumpliendo, “más que nunca”, las medidas de protección (mascarilla, distancia y ventilación). A las que debe añadirse la vacunación de todos los que aún no estén vacunados o de los pendientes de recibir las dosis de refuerzo. Porque, como alertan, la vacunación “es imprescindible (racional y éticamente obligatoria), pero no suficiente para controlar la difícil situación en la que nos encontramos”.

Como aval a su petición, recuerdan que precisamente hace un año, alertaron sobre el riesgo que implicaban las fechas que precedían a la Navidad y las Navidades mismas, instando a evitar situaciones de alto riesgo en las reuniones familiares y sociales. “Lamentablemente, nuestro temor se convirtió en realidad en los meses de enero y febrero, sumando el mayor número de ingresados y fallecidos en Ourense y Galicia de toda la pandemia”, apuntan.

Se muestran comprensivos con la situación. “Entendemos y compartimos la dificultad de los Gobiernos para decretar nuevas restricciones, con el ‘mazazo’ que ello supondría para la economía de algunos sectores ya afectados durante toda la pandemia y el impacto psicológico para la población”, conceden, pero, “como sanitarios, tenemos que exigir la implementación real de las medidas ya decretadas (presentación de certificados de vacunación, medidores de CO2...) e insisitr en que en las comidas, cenas y reuniones familiares y sociales, sobre todo en entornos cerrados, el número de asistentes sea el menor posible entre no convivientes”.

FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS TEST DIAGNÓSTICOS PREVIOS A REUNIONES. Así, piden que estos encuentros se circunscriban “al entorno más íntimo”, porque “ya habrá tiempo cuando la situación epidemiológica lo permita, de ampliar el círculo”. Pero, “por desgracia”, según apuntan, “aún no podemos tener unas Navidades normales, con cenas masivas de compañeros de trabajo o con la llegada de numerosos familiares procedentes de diversas unidades de convivencia”, porque ya hay ejemplos de lo que esto trae consigo: “más casos, más ingresos, más muertes y un sistema sanitario más colapsado”.

Además, también advierten de la “falsa y negativa confianza” que proporcionan los test diagnósticos previos a la realización de comidas y cenas, que “no han demostrado dar más seguridad”. Por ello, siguen aconsejando las medidas básicas: distancia suficiente entre comensales, mascarillas puestas el mayor tiempo posible y ventilación cruzada.

“Insistimos, no podemos normalizar socialmente lo inaceptable. En la vacunación universal y la responsabilidad individual nos jugamos, colectivamente, un invierno mejor que el anterior”, sentencian.