El ocio nocturno podrá recibir ayudas de hasta 45.000 euros por los cierres de Fin de Año

Mes y medio después de un cierre abrupto del ocio nocturno por la noche de Fin de Año, con restricciones que tuvieron también una importante repercusión en las noches previas y sucesivas, por fin se abre el plazo para que los propietarios de establecimientos cerrados en la noche clave del año para el sector soliciten las ayudas.

Pero, aunque el plazo permanecerá abierto hasta el próximo 15 de marzo, solo podrán acogerse a ellas, cabe recordar, aquellos empresarios que comunicasen previamente a la Xunta su decisión de suspender la actividad entre las 00.00 horas del día 31 de diciembre de 2021 y las 03.00 horas del día 1 de enero de 2022, comunicándolo por correo electrónico. Es decir, aquellos que no realizasen el trámite previo, no podrán realizar ahora la solicitud.

Los que sí, podrán obtener diferentes cuantías, de entre 2.500 y 45.000 euros, en función de las dimensiones del local, criterio con el que los hosteleros no terminan de estar conformes. En concreto, para locales de menos de 100 metros cuadrados, el apoyo será de 2.500 euros; para los de entre 100 y 250, de 5.500; entre 250 y 500, de 9.000 euros; entre 500 y 700, hasta los 14.000; de 700 a 2.000, llegaría a 27.000; y para los más grandes, con más de 2.000 metros cuadrados, se iría hasta los 45.000.

Y, aunque la Xunta calcula que un total de 700 establecimientos (discotecas, pubs, cafés-espectáculo y salas de fiestas y conciertos) podrán adherirse a los apoyos que se financiarán con fondos REACT-UE en el marco del Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, el sector cree que serán muchos menos al final, porque hay requisitos muy minuciosos.

Por ejemplo, uno de los que más puede impactar es la cláusula donde se recoge que solo pueden optar a las subvenciones “los negocios que optaron por acogerse a la suspensión de la actividad sin haber adelantado o atrasado las fiestas y eventos previstos en esas fechas”. Y hay que tener en cuenta que contratando a los artistas por adelantado, y teniendo que aportar un porcentaje del coste antes de la actuación, la mayoría de locales optaron por aplazar las celebraciones, no por suspenderlas. “Ya en aquellas fechas habían comunicado que no se podía anunciar los eventos”, pero pocos lo cumplieron o eran conocedores de ello, porque “no todos los hosteleros están en asociaciones o leen el DOG”, alerta Sergio Fernández, portavoz del sector en Hostelería.gal.

Asimismo, el criterio del tamaño no es el más adecuado para medir la ayuda que merece un establecimiento. “No es el parámetro más justo, porque hay muchos establecimientos que, de término medio, en esas fechas iban a facturar mucho más de lo que se les va a dar en las ayudas concedidas”, recrimina Fernández, que confiaba en que “el reparto se pudiese hacer con valores más destinados al término medio, porque hay locales que tienen más facturación en esas fechas que metros a disposición para realizar los eventos”. Por ejemplo, podría optarse por “ir a una facturación anterior a la época covid”.

En el caso de su establecimiento, el pub Século IX en Santiago, por tener menos de 100 metros, podría ser beneficiario de 2.500 euros. “No facturaría el doble, pero casi”, se lamenta. Y es que recuerda que “las restricciones de esas fechas no solo afectaron a una noche, estamos hablando de todo un fin de semana, Nochebuena y Navidad, y la ayuda global que se nos proporciona ahora probablemente de para cubrir solo un 15 % de las pérdidas totales”.

Por otro lado, el hostelero compostelano confiesa que otro de los grandes miedos que tiene ahora el sector es que “no se lleguen a concretar las ayudas”, por lo que “estamos vigilantes, para que locales que comunicaron el cierre y no abrieron prácticamente en todas las navidades no se queden sin ayuda”. “Sería un desastre”, sentencia. Y se muestra convencido de que “si estas condiciones se hubiesen conocido antes, igual muchos no hubiesen decidido cerrar”, pero hubo que decidir “a tumba abierta”.