El pico de la sexta ola podría estar cerca, con el área de Santiago ya doblegando la curva

“A partir de mediados de la próxima semana empezará la bajada”, asegura el epidemiólogo de la USC, Francisco Caamaño, que afirma que esta ola “no nos pilló por sorpresa, teníamos previsto que podían surgir variantes, siempre dijimos que el riesgo existía”.

De hecho, sigue existiendo, “no podemos descartar que aparezcan otras”. Y, aunque la ómicron fue “más contagiosa pero menos agresiva, cuidado, aún no tenemos la suficiente información para afirmarlo con rotundidad”.

Sobre la posibilidad de que esta pandemia esté tocando ya a su fin, para convertirse en una endemia, el profesor Caamaño cree que “debemos prepararnos para eso”, pues “seguramente acabemos tomando esa decisión y es importante tener planificado cómo registrar los casos en un futuro, mediante médicos centinela o con qué organismos, pero para implementar eso quizás faltan todavía dos o tres meses, hacia el verano”.

Además, sobre nuevas restricciones que cierren negocios, algo que ya parece quedar atrás, el experto no se atreve a afirmar que no vayan a volver a suceder. “No me atrevo a afirmar que eso quedara completamente atrás, porque sabemos que el covid es muy contagioso, mucho en espacios cerrados, y que se transmite por aire, además de por gotas, y los espacios interiores muy concurridos son lugares de alto contagio”, asevera.

En todo caso, el coronavirus no será la última pandemia. “No podemos descartar pandemias como esta o peores, con una comunicación tan intensa entre territorios esto no fue algo extrañísimo, puede volver a ocurrir perfectamente”.