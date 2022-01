El precio máximo de los test de autodiagnóstico será de 2,94 euros desde el sábado

··· Los test de antígenos de autodiagnóstico que requieren una muestra nasal son, por lo general, más baratos que los salivares, llegando a costar la mitad.

··· En la actualidad hay cuarenta marcas diferentes de pruebas de venta en farmacias aprobadas por la Agencia Española del Medicamento.

··· No todas están a la venta online, que es donde mejores precios se pueden ofertar ya que se eliminan los proveedores intermediarios, pero, entre los que sí lo están, el precio más bajo hasta la fecha era el de los test de la compañía Hangzhou Alltest Biotech Co., con un coste de 3,76 euros; y los más caros resultaban los de Getein Biotech Inc., por 7,95 euros.

··· Otros test: los de Xiamen Boson Tech costaban unos 3,95/5,05 euros; los de Acon Biotech (Hangzhou), 3,99/4,90; los de Guangshou Wondfo Biotech, 7; los de Beijing Lepu Medical Technology, 4,8; y los de Anhui Deepblue Medical Technology, 4,95.