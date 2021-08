En el CHUS afirman que en ningún caso la vacuna causa encefalitis

El área sanitaria de Santiago, a través de dos responsables de Medicina Preventiva del CHUS, niega que la encefalitis de un joven de Brión tras haber recibido la primera dosis de Pfizer sean a consecuencia de la vacuna. El afectado, de 23 años, permanece ingresado en la UCI del Clínico desde el pasado jueves tras perder la consciencia. Según relata Hugo Pérez Freixo, secretario de la Sociedade Galega de Medicina Preventiva e Saúde Pública y facultativo Especialista da Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública del Hospital Clínico Universitario de Santiago, “en ningún caso se trata de una reacción a la vacuna, sino probablemente a los síntomas de tener covid”.

Asimismo, conjuntamente con Cristina Pérez Fernández, presidenta de la Sociedade Galega de Medicina Preventiva e Saúde Pública y jefa del servicio de Medicina Preventiva e Saúde Pública del área sanitaria de Santiago, el doctor Pérez Freixo emitió ayer un comunicado para aclarar la situación y evitar una reacción social contra la vacuna.

“La encefalitis es una complicación poco frecuente de infección por el SARS-CoV-2, por lo que la vacunación está indicada para prevenirla y no es su causa. Además, en este caso concreto, el antecedente de encefalitis –confirmado por el padre, y datado en 2015–, por la causa que sea, refuerza la indicación de la vacunación frente al SARS-CoV-2”, indican los especialistas, por lo que “la vacunación no solo no sería la causa sino que sería un buen método de prevención de posibles consecuencias ante una posible infección por covid”.

“En casos así”, indicen, “es la infección por covid la causa más probable de encefalitis y la vacuna la pretende evitar”. “Es evidente que una vacuna administrada dos días antes de que se inicie el cuadro clínico no puede generar inmunidad suficiente, y que el paciente estaba en periodo de incubación de la enfermedad en el momento de la inoculación”, añaden ambos expertos.

Desde el área sanitaria recuerdan que la indicación de la vacuna de la covid es universal, salvo a pacientes con alergia a alguno de sus componentes o enfermedad infecciosa aguda, entre otras contraindicaciones muy infrecuentes; “por las que se interroga siempre a todos los ciudadanos que acuden a los centros de vacunación, que han funcionado y funcionan de forma impecable”.