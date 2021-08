En marcha los nuevos límites al ocio nocturno y hostelería entre los recelos del sector

Habla el alcalde. La incidencia del coronavirus en las ciudades gallegas es “muy homogénea”, con datos de contagios “muy semejantes”, según defendió el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, al ser preguntado por una posible repercusión del aumento de turistas, visitantes y peregrinos sobre la transmisión del COVID en la capital de Galicia. Hay que recordar que la ciudad vivió el pasado fin de semana el Día del Apóstol, con los tradicionales fuegos, por lo que muchos peregrinos aprovecharon para hacer coincidir su llegada ante la Catedral con el 25 de julio. Cuestionado sobre si esa afluencia masiva pudo influir en que Santiago entrase en el nivel alto de restricciones, el alcalde respondió: “No lo sé. Es posible que todo tenga algún tipo de incidencia, pero lo cierto es que los datos de Santiago no son peores que el resto de las ciudades gallegas”. No obstante, sí quiso alertar de que lo que se percibe es un “mayor incremento” de contagios entre la población de 16 a 20 años de edad y que “empiezan a aparecer bastantes casos menores de 16 años”. Además de apostar por la vacunación en este segmento, apuntó la necesidad de “conseguir que esos jóvenes sean conscientes de que no son inmunes”.