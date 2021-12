Epicentro de ómicron en Europa: Reino Unido y Dinamarca acumulan 700 casos

Cuando ya casi dábamos la pandemia por terminada, la variante ómicron, procedente ‘a priori’ de Sudáfrica, irrumpe con fuerza en el mundo, pero con mayor gravedad en Europa. A estas alturas es poco lo que se sabe de ella, pero todos los expertos coinciden en que tiene mayor transmisibilidad que la Delta (ya de por sí un 60 % más contagiosa que la inicial) y que puede escapar a las vacunas actualmente desarrolladas.

Y, mientras se aclara la incertidumbre y Pfizer y otras farmacéuticas como Janssen y AstraZeneca se ponen manos a la obra para conseguir adaptar sus vacunas en un plazo de cien días, todos los países se cierran en banda para frenar una expansión que en algunos países europeos como Reino Unido y Dinamarca parece imparable, como sucedió en su día con la delta. En estos momentos, pues, el continente africano permanece vetado para los viajeros en la mayor parte del globo.

Sin embargo, la realidad es que el continente europeo ya se encuentra totalmente repleto de infecciones asimiladas a esta cepa, habiendo países que incluso dicen que se detectaron casos en su territorio (Países Bajos) antes que en Sudáfrica. En la punta sur del continente africano, por el momento, se acumulan 172 infectados. También Ghana detectó en los últimos días 33. Y, seguidamente, aparecieron 19 en Botswana y tres en Nigeria. También hay ya infectados en Zimbabue, Senegal, Nepal y Túnez. Puede que todo el continente se encuentre infectado por esta cepa, pero la poca disponibilidad de pruebas hace imposible determinar el número real de casos.

Y, si bien aún no se ha establecido dónde apareció por primera vez ómicron, siendo detectado el primer caso en Sudáfrica el 25 de noviembre, seguida de Botswana, un día después, parece que los dedos apuntan ahora hacia este último.

ESPAÑA YA ES UN RESERVORIO. Pero lo que más nos preocupa es que ómicron ya está en España, que tras días viendo un goteo de primeros casos en Europa, se detectaron ya dos infectados en Madrid, otros dos en Cataluña, seis en Baleares y uno en Canarias: once en total. Y, si en África esta cepa se atribuye a la baja vacunación, en Europa no se puede decir lo mismo, pues la mayor parte de los infectados son vacunados con doble pauta. Además, hay infecciones que no están vinculadas con viajes a África, sino que podrían ser resultado de transmisión comunitaria.

Repasemos la situación por países. En estos momentos es Reino Unido el país europeo con mayor número de positivos por Ómicron con gran diferencia: la friolera de 437, muchos contagiados sin haber viajado a Sudáfrica. Tal es la preocupación porque pueda estarse dando transmisión comunitaria, siendo tarde pues para frenar la expansión aislando los casos, que el primer ministro Boris Johnson, quien se había negado a volver a implantar medidas incluso cuando la sexta ola europea dejaba más de 1.000 casos de incidencia a catorce días, ya ha dado marcha atrás en las restricciones y ha vuelto a imponer la mascarilla obligatoria.

El siguiente país europeo con más infectados (el más dentro de la UE) es Dinamarca, que alcanzó los 261 este martes. Los primeros casos estaban también relacionados con personas que habían viajado a Sudáfrica, pero los nuevos ya no. Entre este territorio e Inglaterra acumulan la impactante cifra de 700 contagios, lo que supone más de la mitad de los casos de todo el mundo.

El tercer y el cuarto puesto de la tabla europea serían para Noruega y Francia. El primero suma 29 infecciones, la mayoría derivadas de una cena de Navidad celebrada en Oslo; y, el segundo, 25, después del primer positivo de un hombre de 50 años positivo el 25 de noviembre, un día antes de que Sudáfrica alertase.

En nuestra vecina Portugal, habría por ahora 19, todos vinculados con un mismo brote, en un equipo de fútbol, el Belenenses, después de que uno de sus jugadores, de origen sudafricano, hubiese ido a jugar dos partidos con la plantilla de la selección nacional de su país, habiendo regresado el 22 de noviembre.

Los Países Bajos (Holanda), acumulan 16 infectados. Y es que en dos vuelos procedentes de Sudáfrica la pasada semana, 61 personas dieron positivo en covid, de las cuáles 14 resultaron portadoras de la variante Ómicron. Además, el Instituto Nacional de la Salud holandés dice que la variante estaba en Europa antes de que Sudáfrica diese la alerta, pues se habrían detectado primeros casos entre el 19 y el 23 de noviembre.

Italia llega ya a once contagiados, al igual que España, habiendo sido el primero de ellos un hombre que viajó a Mozambique y dio positivo el pasado fin de semana. Luego estaría Alemania, con nueve pacientes con esta cepa, al menos uno sin relacionar con Sudáfrica y todos con pauta completa. En Suecia, tres contagiados, siendo el primero de ellos el caso de un hombre que había llegado de Sudáfrica hacía poco más de una semana. Luego estaría Rusia, cuyos dos primeros casos surgieron esta misma semana.

Finalmente, con un solo caso se encuentran otros cinco países: Bélgica, que curiosamente fue el primer territorio europeo en notificar el pasado sábado un infectado; Austria; República Checa; Finlandia; y Grecia.

RESULTADOS ANECDÓTICOS EN OTRO LUGARES. Ya en el resto del mundo, los casos resultan más bien anecdóticos, pues no hay continente como el europeo. Así, en América latina solo se conocen seis infectados en Brasil, uno en Chile, uno en México y otro en Argentina, todos vinculados a viajes a Sudáfrica. En el norte, Canadá se convirtió en el escenario del terror para el continente, cuando el pasado lunes surgieron allí los primeros casos de América, un total de seis. Y Estados Unidos acumula infectados diagnosticados en cinco de sus estados.

En Oceanía, parece que la lacra solo está afectando a Australia por el momento, que suma siete infectados. Los dos primeros fueron identificados el lunes en un vuelo procedente de África del Sur y otros dos desembarcaron de un avión llegado desde Doha.

Y ya en Asia la situación está controlada por el momento, siendo la India el territorio más afectado, con 23 infectados; seguida de Israel, con once; y Corea del Sur, con cinco. Hong Kong tendría cuatro y Japón dos. Y finalmente estarían con solo un contagiado por ahora Arabia Saudí, Malasia, Sri Lanka y Singapur.