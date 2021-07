Feijóo pide a los jóvenes un “esfuerzo especial de 10 semanas” por falta de vacunas

En este sentido, observó que las unidades de cuidados intensivos “empiezan a estar con gente menor de 40” y la edad media de esos pacientes, dijo, es de 43 años.

Para Feijóo, este dato es “inaudito” en comparación con lo ocurrido en olas anteriores del COVID, cuando la media “sobrepasaba los 80” años.

Sobre los jóvenes, expresó sus “disculpas por no poder vacunarlos” por el momento y les instó a que se “cuiden, no se contagien” y no tengan que cumplir cuarentenas preventivas. Asimismo, aseguró que una conducta segura evitará que se “contagien abuelos y padres; aunque estén vacunados, no significa que la vacuna cubra el 100 % del riesgo”.

“Merecerá la pena por los suyos, por los mayores y por ellos mismos”, apuntó el presidente del Ejecutivo gallego. Igualmente, consideró que si “hacemos un esfuerzo podremos salir al final del otoño” hacia una “situación de cierta calma”. EFE