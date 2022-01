Feijóo, reacio al mensaje político de “gripalización”, avisa: “Los expertos dirán cuándo es endémico el virus”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este miércoles a la “prudencia” y se ha mostrado reacio al mensaje de la “gripalización” de la pandemia, antes de advertir que serán los expertos científicos los que determinen cuándo el virus sea endémico. “No se va a producir ni por un decreto del Gobierno ni por una manifestación de un político”, ha apostillado.

En declaraciones a los medios en Carballo (A Coruña), el presidente ha advertido que el asunto es “complejo” y ha lamentado determinadas manifestaciones del Gobierno, con Pedro Sánchez al frente. “Llevamos seis oleadas y se han dicho muchas cosas que no se han cumplido”, ha recriminado.

Y ha recordado que, ya en el verano de 2020, “se dijo que se había vencido a la pandemia”, una frase que “queda para la historia de lo que es la improvisación y la frivolización de una pandemia y de un virus desconocido”.

Así las cosas, si bien ha admitido que existen indicadores de expertos en salud pública, microbiólogos y epidemiólogos, que indican que “se puede producir un tránsito hacia un virus endémico como puede ser la gripe o la varicela”, considera preciso ser “muy prudente” porque “nadie sabe en este momento, y menos un Gobierno”, cuando se podrá convivir “con absoluta normalidad” con la covid-19.

Además, ha incidido en que la asistencia sanitaria en España y otros países está “muy tensionada”. “No ha disminuido la tensión, antes la teníamos en los hospitales y ahora en la Atención Primaria, que está saturada por el número de personas en procesos con covid, que tienen que atender para discernir entre personas con procesos que pueden devenir en neumonías o neumonías dobles, o aquellas menos preocupantes porque son menos vulnerables”, ha reflexionado.

“DAR TIEMPO AL TIEMPO”. “Vamos a darle tiempo al tiempo. La gripalización no se va a producir ni por un decreto del Gobierno ni por una manifestación de ningún político. Esto se va a producir en el momento científico en el que así se pueda acreditar y necesitamos seguir enviando un mensaje de seriedad y responsabilidad colectiva e individual”, ha esgrimido.

A renglón seguido, ha aludido al “enorme impacto” que sufre la economía española, con “100.000 personas que piden una baja diariamente”, lo que supone que no acudirán a su puesto de trabajo durante siete días. Por ello, ha insistido en que hay que tratar este tipo de asuntos “con el rigor sanitario y económico” que requiere la situación.

EL SERGAS, “PREPARÁNDOSE”. En todo caso, ha asegurado que “los servicios de salud, al menos el gallego, se están preparando para que el momento en el que el virus se pueda considerar endémico”, esté listo el sistema de información microbiológica y de notificación de la enfermedad, como funciona el de la gripe.

“Pero de momento, con los datos que tenemos, desde luego yo no me atrevo a decir que esto ya es un virus endémico y que podemos convivir con él con absoluta normalidad. No. Esto lo dirán los epidemiólogos y los expertos en salud pública. Entiendo que los políticos, de momento, nos toca gestionar aún una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario; y muy, muy, muy impactante en la economía, que son las miles y miles de bajas que diariamente se introducen en el sistema”, ha zanjado.