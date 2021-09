Galicia administra outras 4.800 vacinas contra a COVID no último día, a maioría primeiras doses

SANTIAGO. EP. O Servizo Galego de Saúde (Sergas) administrou na última xornada un total de 4.785 vacinas contra a covid-19, das cales a maioría foron primeiras doses, polo que Galicia ha inoculado 4.352.730 en total até a data. Así se reflicte nos datos actualizados este sábado no 'Cronómetro de vacinación' da Consellería de Sanidade, referentes á xornada do venres. De acordo con cifras da Xunta, hai 2.298.899 persoas en Galicia con polo menos unha dose --3.662 máis que 24 horas atrás-- da vacina contra a covid-19, o 85,1% da poboación da Comunidade. Mentres tanto, os galegos con pauta completa ascenden a 2.250.689 tras outras 1.123 inoculaciones ao longo do xoves. Así, a inmunización avanza até o 91,7% da poboación diana da campaña de vacinación e até o 83,4% de todos os habitantes de Galicia.

Cabe destacar que o Sergas puxo, até a data, un total de 4.352.730 vacinas. Son máis que as 4.352.189 que chegaron a Galicia até o momento, debido a que os profesionais están a sacar máis doses por cada viario que reciben, segundo explica a Consellería de Sanidade. Por grupos de poboación por vulnerabilidade, hai 15.701 cidadáns de alto risco (+90) coa pauta completa; 17.614 dependentes non institucionalizados; e 26.864 persoas institucionalizadas (+60). A estes hai que sumar outras 2.045.947 persoas que se vacinaron ao ser chamadas por idade (+1.012). Por probabilidade de exposición, teñen pauta completa 72.829 profesionais do ámbito sanitario e 27.225 do sociosanitario, á parte de 44.098 traballadores considerados esenciais.