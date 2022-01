Galicia administrará esta semana máis de 36.000 vacinas pediátricas contra a Covid a nenos de 7 a 9 anos

SANTIAGO. EP. Galicia retomará este martes, 4 de xaneiro, a vacinación contra a Covid-19 da poboación pediátrica en horario de mañá e tarde, que seguirá este mércores 5 en xornada matutina, coa administración de máis de 36.000 dose a menores de 7 a 9 anos. Segundo informou a Consellería de Sanidade nun comunicado, este martes día 4 de xaneiro o Sergas empezará a administrar 36.271 doses contra a Covid-19 a poboación con idades entre o sete e nove anos. Deste xeito, o proceso de inmunización da poboación de cinco a 11 anos retómase despois de recibir Galicia unha nova partida de vacinas por parte do Ministerio de Sanidad. Sanidade destacou que con esta remesa de vacinas, chegarase a inmunizar aos menores nados até mediados do ano 2014, "variando o último mes de citación segundo as diferentes áreas sanitarias", puntualizou a Xunta.

ÁREAS. En concreto, segundo os datos facilitados pola Consellería, na área sanitaria de Vigo vacinarase a 8.280 menores desa franxa de idade; a 7.920 na da Coruña e Cee; a 6.120 na de Santiago e Barbanza; a 4.320 na de Pontevedra e O Salnés; a 3.960 na de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; a 3.512 na de Ourense, Verín e O Barco; e a 2.159 na de Ferrol. Segundo a información facilitada por áreas sanitarias, na da Coruña e Cee este martes están citados uns 5.000 nenos de 7 a 11 anos en Ifeco de 9,00 a 20,00 horas, mentres que no Hospital de Cee hai 350 menores convocados de 15,00 a 19,00 horas.

Na área de Vigo, este martes están citados uns 5.520 nenos de sete a nove anos no recinto feiral do Ifevi en xornada de mañá e tarde, mentres que na de Santiago e Barbanza foron convocados 3.600 na Cidade da Cultura e 480 no Hospital do Barbanza. Na área de Ourense, este día 4 están citados de 9 a 14,30 horas e de 15,30 a 21,00 horas uns 2.000 nenos en Expourense; 300 no Hospital comarcal de Valdeorras no Barco e outros 300 no de Verín.

En canto á área de Pontevedra e O Salnés, está previsto administrar en xornada de mañá e tarde unhas 2.160 doses este martes no edificio administrativo da Xunta en Campolongo e unhas 720 no Hospital do Salnés a nenos de sete a nove anos. Por parte da área de Ferrol indicaron que de 9,00 a 14,00 horas e de 15,00 a 20,00 horas está prevista a vacinación de menores no recinto de FIMO con entre oito e 11 equipos de vacinación segundo a xornada.

SEGUIRÁN O MÉRCORES. Na xornada deste mércores, pola súa banda, na que a vacinación desta poboación pediátrica terá soamente lugar en horario de mañá, por ser a véspera do Día de Reis, a área de Vigo convocou a uns 2.760 menores de 8,30 a 15,00 horas no Ifevi. Pola súa banda, a da Coruña e Cee citou en Ifeco a 2.500 nenos en horario de 9,00 a 15,00 horas; a de Ourense convocou de 9,00 a 14,30 horas a 1.100 nenos de 5 a 11 anos en Expourense, a 150 no Barco e a 100 en Verín. En Ferrol a inmunización do día 5 terá lugar en FIMO de 9,00 a 14,00 horas e no resto tamén será en horario de mañá.

PREVISIÓN E REPESCAS. Así mesmo, Sanidade indicou que se continuará coa citación de menores en idade pediátrica durante os "próximos días de acordo a chegada de vacinas prevista". De feito, a Xunta ten previsto recibir outras 36.000 doses o día 10 de xaneiro para inocular a menores os días 11 e 12 deste mes, segundo avanzou a semana pasada o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Con este plan, a previsión é que a mediados de xaneiro teña a primeira dose da vacina contra o coronavirus máis do 90% de nenos de entre 5 e 11 anos da Comunidade galega. Tamén Sanidade puntualizou que seguirá, ademais, con repescas, coa convocatoria daqueles menores que, por diferentes motivos, non puideron acudir á cita concertada inicialmente.

BALANCE. A Comunidade galega comezou o pasado 15 de decembro a vacinación da poboación pediátrica de cinco a 11 anos, á que administra un terzo da dose que recibiron adultos e adolescentes. Ata a data, segundo o último informe publicado polo Ministerio de Sanidad con data do 30 de decembro, dos 155.893 nenos de cinco a 11 anos que hai previsto vacinar en Galicia, recibiron polo menos unha dose 55.515, que supoñen un 35,6 por cento.