Galicia comenzará a llamar a los pacientes inmunodeprimidos de forma inmediata

Santiago. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la intervención de este jueves tras el Consello de la Xunta para sacar a la palestra, una vez más, la disconformidad del Ejecutivo autonómico con la prohibición del uso del certificado covid en la hostelería, pendiente todavía de la resolución por parte del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) del recurso de apelación presentado.

Así, destacó que este documento no puede ser empleado solo para viajar, pues no tendría sentido. “Imagínense que países como Italia, Francia, Alemania o Portugal lo están pidiendo y el presidente de una comunidad autónoma no lo puede pedir porque una sala del TSXG entiende que la legislación no explicita cómo ponerlo en práctica”, criticó Feijóo.

Aseguró que en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Salamanca, volvió a proponer el uso de este certificado para algo más que moverse, y entendió que la respuesta recibida por parte del Gobierno fue “bastante soberbia”: “Dijo que eso no era necesario y que no estaban de acuerdo porque era perjudicar a los jóvenes”. Esto fue considerado por el titular de la Xunta como “una demagogia francamente importante”.

En este sentido, destacó algo de lo que hasta ahora no se había hablado: el hecho de que “desde que se prohibió pedir el certificado en la hostelería los autobuses para test de antígenos quedaron sin demanda y nadie se hizo test en semanas posteriores”, de forma que “se incrementaron los contagios entre los jóvenes y perdimos fuerza de control de la pandemia, que era lo que intentábamos evitar”, tratando de “mientras no teníamos vacunas convencer a los jóvenes de que la prueba era necesaria para poder acudir a lugares de ocio con más seguridad”.

Con todo, recriminó que el Gobierno central “nos trata como territorios independientes dentro de la nación española, un grave error que algún día se reconocerá”. “Esta pandemia, a efectos de legislación, para el Gobierno central no existió, fue un tema bastante banal entre sus obligaciones”, sentenció. á.p.