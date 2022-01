Galicia es la segunda comunidad con menos inmunidad natural: el 13 % de la población se infectó de covid

Según los datos oficiales trasladados en su balance diario por el Ministerio de Sanidad, en España ya se han infectado de covid más de 8 millones de personas (8.093.036). En Galicia, unas 346.321, desde el inicio de la pandemia. Pero, ¿son estas las cifras reales? ¿Cuántas personas se han infectado realmente? La respuesta no es nada fácil, porque, a estas alturas, sabemos que las estadísticas oficiales no recogen todos los casos. No lo hicieron cuando los contagios eran menos masivos, pero menos ahora, con una variante ómicron que se transmite a una velocidad nunca antes conocida en una coronavirus, según reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y es que, teniendo en cuenta que hay muchísimos casos de personas asintomáticas dentro de este sexto envite, que pasan la enfermedad sin siquiera percatarse, ¿cómo saber cuántas personas han padecido ya el covid? Es imposible. Pero, aún así, los expertos del Ministerio de Sanidad trabajan con algunos datos que van más allá de los oficiales, conscientes de que se detectan menos casos de los reales, sobre todo desde el mes de diciembre y la irrupción de ómicron.

Sus cálculos se aproximan o incluso superan el 25 % de la población infectada (esto es, al menos, unos 12 millones de ciudadanos de los 47 millones de habitantes que tiene España). Las estadísticas oficiales en los balances diarios del Ministerio recogen unos 8 millones confirmados, es decir, un 17,22 % de la población. La cifra real, pues, estaría unos ocho puntos porcentuales por encima.

Con los datos oficiales en mano, Galicia sería, además, una de las comunidades con menos población inmunizada de modo natural, es decir, con menos personas contagiadas por coronavirus a lo largo de la pandemia: solo 346.321 de los 2,7 millones de habitantes, lo que supone un 13 %. Con menos porcentaje solo estaría Canarias (un 9,7 %), y, en el mismo rango que Galicia, Andalucía (13 %) y Asturias (13 %).

Las demás comunidades por delante: Baleares y Cantabria (14,5 %), Murcia y Valencia (16 %), Extremadura (17 %), Castilla-La Mancha (18 %), Madrid (19,75 %), Cataluña (20 %), Castilla y León (21 %), La Rioja y Aragón (23 %), País Vasco (23,6 %) y, superando a todas las demás, Navarra (26,9 %).