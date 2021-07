“Se ha demonizado al sector de una manera injusta”, considera Primitivo Caramés, presidente de la Asociación de Hostelería de A Pobra do Caramiñal, que cree que “la hostelería no es la que está perjudicando a las personas y elevando el número de contagios”. “Yo nunca he visto tanta limpieza en los bares como en la actualidad”, afirma.

Desde su posición realiza un llamamiento de concienciación a la gente joven: “debe tener un poquito más de cuidado y controlarse mucho más”. Solo así ayudará a que la hostelería no cierre, porque “el sector está trabajando con sentido común, limpieza, higiene, distancias...”. “Que la gente no se comporte ya no es problema de ellos, porque ahí ya estamos entrando en otros asuntos como el botellón, las fiestas ilegales en pisos y demás, que aquí también las hubo, como en toda Galicia”.

Primitivo cree que, además, el sector hostelero también afecta directamente a otros negocios. Si los bares no trabajan porque no llega gente, pues el turismo se desplaza a municipios en menor nivel de restricciones, no hay gente para comprar, entrar en las tiendas u ojear escaparates.

En este sentido, valora que “no todos los comercios han sabido adaptase al comercio ‘online’ como para paliar esta problemática”. Sobre todo en las zonas más de pueblo y menos de ciudad, donde las tiendas locales, indudablemente, lo tienen más difícil que las grandes franquicias.

Respecto a la movilidad de profesionales de la hostelería a otros sectores, el representante de la asociación incide en que “es una realidad”. “En Galicia ahora mismo es imposible encontrar un cocinero o un camarero para trabajar en la temporada de verano”, sentencia.

Cuenta su propia experiencia: “Me llamaron hosteleros de A Pobra para que les consiguiese un camarero o un cocinero y me fue imposible, preguntando en Rianxo, Porto do Son... No había ninguno”. La situación era tan desesperada que incluso optó por acudir a los directores de unos cursos de hostelería que se organizaron el pasado año en la Plaza de Abastos de Ribeira. “Ellos llamaron a las personas que habían participado en los cursos por si estaban interesados en el puesto, les dieron el e-mail de la asociación para que mandasen su currículum, y no entró ni uno”. Esta situación se recrudecerá, vaticina.