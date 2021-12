Galicia podría quedarse sin ocio nocturno en Nochevieja

Galicia tendrá “medidas distintas para unha situación distinta”, un contexto caracterizado por el “incremento explosivo de casos” vinculados a la irrupción de la variante ómicron. Así lo avanzó este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien avanzó que las restricciones acordadas por el comité clínico este lunes, y que se aplicarán en la comunidad entre la noche del 30 al 31 de diciembre y el 18 de enero, pasarán por reducciones de los horarios en la hostelería y el ocio nocturno (quedando pendiente aún si las discotecas abrirán en Nochevieja) así como un “toque de non queda” (que propondrán al TSXG, de 2.00 a 6.00 de la mañana, y por el cual los gallegos podrán caminar por la calle, pero sin reunirse con no convivientes).

En rueda de prensa, el máximo responsable de la Xunta en materia sanitaria destacó que, “para atallar esta situación de récord de positividade” que supone un “dobre risco” para la presión hospitalaria y la asistencial, se adoptarán nuevas medidas “como están a facer outras CCAA e outros países europeos” y así impedir el avance viral durante estas fiestas. “É un momento realmente malo”, señaló, para acto seguido señalar las limitaciones con las que el Gobierno gallego buscará reducir la interacción social y, consecuentemente, la propagación de la covid-19.

Entre las medidas más importantes, que entrarán en vigor en la noche del 30 al 31 de diciembre (a las 00.00) y concluirán el 18 de enero, resaltó que los sectores de la hostelería y restauración deberán cerrar a partir de las 00.00 excepto los viernes y sábados, donde ese cierre se mantendrá a la 1.00. Respecto al ocio nocturno, sin hacer distinción de días, se limitará su horario hasta las 2.00.

Además, el Ejecutivo autonómico propondrá al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) otra restricción denominada “toque de non queda” que también pretenden instaurar durante esas fechas. Una “ferramenta” ya utilizada por la Xunta, por la cual entre las 2.00 y las 6.00 de la mañana los gallegos no podrán caminar por la calle pero no reunirse con no convivientes. En este sentido, el objetivo es “evitar que se produzcan encontros ou festas nas rúas”.

Recomendando que las cenas y comidas se hagan en una o dos unidades familiares y que las cabalgatas se realicen de modo estático, el conselleiro de Sanidade anunció además que el certificado covid se extenderá en la hostelería, pasando a pedirse en cualquier momento del día y no solo a partir de las 21.00 (como se venía solicitando hasta ahora). Asimismo, aunque todavía no lo contemplan, el pasaporte no se descarta en un futuro para espacios de grandes masas como los centros comerciales.

MEDIDAS ESPECIALES PARA NOCHEVIEJA. En relación a la última noche del año, Comesaña destacó que habrá una serie de modificaciones respecto a las medidas avanzadas. Así las cosas, según indicó, ese día la hostelería y la restauración podrán cerrar a la 1.00 (si bien estos negocios no podrán abrir antes de las 10.00 el 1 de enero). En el aire dejó, por otro lado, si habrá o no habrá ocio nocturno por Nochevieja, pues Xunta y sector se reunirán esta tarde para debatir si se amplía para esa fecha el horario hasta las 3.00 o si, “por non ser viable”, se cierran dichos establecimientos.