Galicia pulveriza ya su récord de positivos en un día y baraja medidas en municipios en riesgo

Un día después de la Conferencia de Presidentes, en la que se acordaron como únicas medidas comunes a todo el Estado el regreso de la mascarilla en exteriores y el avance de la vacunación echando mano de los militares para ir más rápido, el covid responde dando un nuevo golpe sobre la mesa. Y, mientras toda Europa se blinda para frenar una sexta ola que ya comienza a remitir en muchos países, España no hace lo propio pese a que en este aún le queda recorrido a la embestida.

Así las cosas, este jueves Galicia batió el récord absoluto de positivos de toda la pandemia, superando los 2.200, una cifra muy superior al anterior máximo (1.900). Esto provoca una subida de casi 1.500 casos activos en un solo día, llegando el total a más de 18.600, ya en línea con el pico de la quinta embestida. Y, aunque los hospitales mejoran ligeramente, hay mayor presión que hace un año en ucis.

Por ello, a pesar de que la norma común en estos momentos para el conjunto del Estado pasa únicamente por la recuperación de la mascarilla en exteriores, Galicia ya se plantea ir un paso más allá e imponer restricciones más duras si la situación continúa empeorando en los próximos días. De hecho, a comienzos de la próxima semana –lunes o martes– se reunirá el Comité Clínico para analizar la viabilidad de los cotillones de Fin de Año y de las cabalgatas de Reyes, en función de cómo evolucione la curva de contagios de aquí a cuatro jornadas.

Además, otra de las cuestiones fundamentales que tras la reunión de este jueves de Consello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sacó a la palestra, es la posibilidad de regresar a una especie de ‘semáforo covid’ en el que se establezca un nivel de riesgo para cada territorio concreto. “Se analizarán criterios de actuación por si hubiese empeoramiento en zonas concretas”, aseguró el mandatario autonómico, de manera que, “si hubiese algún ayuntamiento en situación vulnerable, se tendrían normas para actuar con aforos y otras decisiones”. De este modo, las restricciones a la hostelería gallega estas Navidades todavía no pueden descartarse.

Y es que Feijóo recordó que superar la sexta ola está en manos de toda la ciudadanía, porque “la responsabilidad individual es fundamental, cumpliendo las medidas ya conocidas por todos los gallegos para evitar riesgos y contagios”. Así, volvió a incidir en que la recomendación de la Xunta es no superar una o dos unidades familiares durante las cenas y las comidas de Navidad: “Una unidad tiene riesgo cero; dos unidades que conviven de forma interna pero se desplazan la una a casa de la otra, suponen un riesgo controlado; y, a partir de dos unidades familiares, el riesgo se incrementa exponencialmente”. “Insistimos en que los gallegos se cuiden”, sentenció.

EL TAPABOCAS COMO COMPLEMENTO DURANTE LAS FIESTAS. Sobre la recuperación de la mascarilla, aprobada este jueves por el Consejo extraordinario de ministros, se mostró confiado en que “será una medida temporal, porque cuando pase la sexta ola volverá el criterio del metro y medio”. “Hoy es muy complicado mantener ese criterio, porque hay calles en las que sí y calles en la que no se puede garantizar la distancia, así que para no volver loca a la población se adopta un criterio común”, explicó. Con todo, el titular autonómico resaltó que en Galicia hay “pueblos y zonas rurales donde sigue siendo correcto no llevar la mascarilla en el exterior salvo que nos aproximemos a zonas muy concurridas”, aunque concedió que “no está tampoco de más ir con la mascarilla puesta también en zonas rurales y esperar al 15 de enero para ver cómo estamos en ese momento”.

REDUCIR A TRES MESES EL TIEMPO DE INOCULACIÓN DE TERCERAS DOSIS. Asimismo, el jefe del Ejecutivo gallego insistió, como ya hizo el miércoles en la Conferencia de Presidentes, en que es necesario adelantar la administración de terceras dosis a tres meses tras completar la pauta, porque, “de no ser así, Galicia dejaría de vacunar el 3 de enero”, ya que terminaría de administrar todas las dosis adicionales (al haber empezado antes que las demás comunidades) a los mayores de cuarenta, “con la irresponsabilidad que eso supone”. Destacó que esta propuesta se fundamenta en la evidencia científica, pues “el ECDC señala que no se debe vacunar con tercera dosis antes de transcurridos tres meses, por lo que se entiende que, a partir de ahí, se puede”.

Y es que para Feijóo esta es la única forma de frenar la sexta ola, pues a mayor vacunación con terceras dosis se demuestra que más se reduce la incidencia. “Se comprueba que las personas de 70 años en adelante son las que tienen menor prevalencia en la pandemia y menor porcentaje de casos activos, porque su incidencia empezó a bajar desde que se dispensó el vial adicional”, aseveró.

NO HABRÁ CUARENTENA PARA CONTACTOS POR IMPOSICIÓN NACIONAL. Finalmente, insistió también en la propuesta realizada de forma infructuosa en la Conferencia de retomar la cuarentena de aquellas personas que habían sido contacto de un positivo y tenían la doble pauta. “Ante la incertidumbre que supone la variante ómicron, y como criterio excepcional durante estas fiestas, pensábamos que una persona con doble dosis y contacto estrecho debería seguir guardando cuarentena, pero esto no prosperó y, al ser competencia nacional, no se hará”.

MÁS DE 2.200 INFECTADOS NUEVOS EN 24 HORAS Y CASOS ACTIVOS POR ENCIMA DE 18.600. Entrando más en detalle en lo que suponen 2.241 positivos nuevos para la comunidad, cabe recordar que hasta ahora solo se habían alcanzado los 1.631 dentro de la sexta ola, el miércoles. Un total de 610 más superaron ese valor este jueves. Los anteriores picos eran de 1.856, el 23 de enero, en pleno apogeo del tercer envite; y de 1.593, el 23 de julio.

Nunca antes se había rebasado la barrera de los 2.000 y la preocupación parte de que, a más infectados, mayor probabilidad de que crezca la presión en los hospitales, pues algunos terminarán necesitando cuidados. Cabe recordar que hace una semana, el 16 de diciembre, se notificaban 1.221 positivos, y parecía mucho. Hace un año, el 23 de diciembre de 2020, la cifra rondaba los 342.

Esto incrementó en la última jornada la cifra de casos activos hasta los 18.664. La friolera de 1.437 más que el miércoles. Casi 1.500 casos más en solo 24 horas, un crecimiento desmedido que no se había producido hasta ahora. Así, la cifra se queda en línea con el máximo de la quinta ola y a menos de 3.000 infectados de superar el de la tercera (22.608 el 31 de enero, tras la Navidad de 2020).

El jueves 16 de diciembre los contagios en vigor en la comunidad eran 13.835, es decir, 4.824 menos que ahora. Esto supone un incremento del 26 % en siete días. Exactamente el mismo que en la semana anterior, pues del 9 al 16 de diciembre los casos pasaron de 10.204 a 13.835, o sea, 3.631 más en siete días. Y, hace un año, los infectados solo eran 5.565. Después de esa Navidad sobrevino con fuerza la tercera ola, con datos que sobrepasaron todos los límites conocidos. Estando ahora 13.099 casos por encima de aquella partida... ¿Qué cabría esperar que suceda el próximo enero?