Galicia reducirá el contacto social en Nochevieja con nuevas restricciones

··· Al margen de lo que se haga en Galicia, decisión que será avanzada este martes, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias ya acordaron limitar horarios y comensales en hostelería, restauración y ocio nocturno para intentar frenar la explosión de contagios que ha provocado la variante ómicron.

··· Con la mirada puesta en la próxima Nochevieja, las CCAA del norte pactaron este lunes dichas restricciones, si bien las mismas (en cada una de ellas) tendrán matices y se adecuarán a sus legislaciones. El objetivo: combatir una incidencia nunca vista, en algunas zonas con 2.000 contagiados por cada 100.000 habitantes a 14 días.

··· Otras como Madrid no se plantean imponer restricciones porque, en opinión de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no sirven. Pese a sus palabras, la capital no autorizará cinco macrofiestas en Fin de Año.