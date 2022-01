Santiago. Las terceras dosis están ayudando a reducir el porcentaje de enfermos de covid que terminan ingresando en hospitales y, más aún, el de los que terminan falleciendo. Pero el disponer de la pauta completa también se ha demostrado mucho más efectivo que el no gozar de ninguna dosis. Y es que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a la semana del 13 al 19 de diciembre, la tasa de contagios entre no vacunados triplica a la de inmunizados.

Así, de los 190.425 casos de los que se disponía de información vacunal en esos siete días, 145.765 estaban vacunados con dos dosis y 36.863 no disponían de ninguna. Aunque la cifra es muy superior entre los vacunados, teniendo en cuenta que el porcentaje de población sin inmunizar es mucho menor que el de vacunados (10-90 %), la tasa de contagios entre no vacunados se dispara hasta 972,32 casos por cien mil habitantes, frente a 396,72 en el caso de las personas con pauta completa.

POR GRUPOS DE EDAD. Por grupos de edad, entre los más jóvenes, de 12 a 29 años, la tasa de infección entre vacunados es de 126,40 casos por cien mil habitantes, la mitad de la de no vacunados: 281,70. El riesgo de ingreso tras los dos pinchazos en estas edades es de 0,34, ni siquiera un joven por cada cien mil; mientras que entre los no vacunados la cifra asciende a 2,44.

Y, entre los mayores de ochenta, aquellos que ya cuentan con las tres dosis, la diferencia de incidencias entre inmunizados y no inmunizados es mucho mayor, pues ya no se trata de una separación de dos pinchazos, sino de tres. Así, el riesgo de infección en vacunados es de 54,93 casos por cien mil habitantes, la sexta parte que en no vacunados: 292,26. Además, solo doce de cada cien mil personas con pauta completa y refuerzo acabarían ingresando en hospitales, frente a los casi 107 por cien mil de no inmunizados. á.p.