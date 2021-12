Galicia supera os 7.500 casos activos e os 200 hospitalizados por covid

SANTIAGO. EP. Galicia inicia a fin de semana da ponte da Constitución cunha nova subida da incidencia, por encima dos os 7.500 casos activos de covid-19 ao situarse en 7.561 --que supoñen 521 máis que o día anterior--. Descenden lixeiramente os novos contaxios até os 799 --implican 20 menos que a xornada pasada--. Pola súa banda os pacientes hospitalizados por covid ascenden a 205 --oito máis-- e a taxa de positividad sobe até o 8,78%. Segundo os datos publicados na mañá deste sábado pola Consellería de Sanidade con rexistros até as 18,00 horas deste venres, mantéñense en 36 as persoas ingresadas en UCI pola covid-19 en Galicia e soben a 169 as hospitalizadas noutras unidades --oito máis--.

Por áreas sanitarias, a presión hospitalaria aumenta en catro do sete, mentres se mantén sen cambios na de Santiago e descende nas de Ourense e Ferrol.

Deste xeito, na área de Vigo aínda que baixan até os 14 os pacientes covid en UCI --uno menos--, aumentan a 45 os ingresados noutras unidades --cinco máis--, mentres que na de Lugo hai un paciente máis en planta --oito en total-- e outro máis en críticos --catro rexistrados--. No caso da área de Pontevedra, soben os casos hospitalizados en unidades convencionais, onde hai 23 --tres máis--, pero os ingresados en UCI non rexistran cambios e continúan con 3. A Coruña, pola súa banda, tampouco rexistra cambios en críticos --catro en total-- e conta con dous pacientes máis en planta, 21 en total.

Doutra banda, na área de Ourense descenden os hospitalizados en unidades convencionais a 46 --tres menos--, aínda que aumentan os que permanecen en UCI, sete --uno máis--; en Ferrol, non se rexistran cambios nos hospitalizados en planta, 20, e xa non conta ademais con ningún paciente en UCI. O único distrito que non rexistra cambios é o de Santiago, que se mantén con seis ingresados en planta e catro en UCI.

MÁIS DE 7.000 CASOS. Galicia mantén a tendencia ascendente de casos activos de Covid-19, que se sitúan en 7.561, que implican 525 máis que na xornada anterior, ao haber máis contagios (799) que altas (273), aos que se suma un falecemento. As infeccións activas aumentan de novo no sete áreas sanitarias galegas, coa de Vigo á cabeza (+148), seguida da de Ourense (+113); A Coruña e Cee (+86); Pontevedra (+73), Santiago e Barbanza (+48); Lugo (+32) e Ferrol (+25). Así, con máis casos activos continúa a área de Vigo, con 2.181; seguida da de Ourense, con 1.926; A Coruña e Cee, con 1.053 --que volve exceder os 1.000 casos--; Pontevedra e O Salnés, con 866; Lugo, con 619; Santiago e Barbanza, con 573; e á cola segue a de Ferrol, con 343. Segundo os últimos datos actualizados na tarde deste pasado venres polo Ministerio de Sanidade, Galicia conta cunha taxa a 14 días de 262,60 casos por 100.000 habitantes, polo que por terceiro día supera a media de España, que está en 248,18.

ROZANDO OS 800 CONTAXIOS. Os novos contaxios de covid-19 quedan ás portas dos 800 contaxios no conxunto de Galicia, con 799, que supoñen 20 menos que os 819 das últimas 24 horas e após rexistrar 780 da xornada anterior, após os 704 do mércores, os 494 do martes e comezar esta semana con 415. Deste xeito, as persoas contaxiadas en Galicia desde o inicio desta pandemia ascenden a 193.036, das que 44.730 corresponden á área da Coruña e Cee; 40.429 á de Vigo; 27.886, á de Santiago e Barbanza; 24.416, á de Ourense; 22.575, á de Pontevedra e O Salnés; 20.869, á de Lugo; e 12.131, á de Ferrol.

Segundo os datos actualizados pola Consellería de Sanidade, desde o inicio desta crise sanitaria realizáronse 3.021.527 PCR en Galicia, que implican 8.462 máis que as contabilizadas até o día anterior e unhas 720 máis que as feitas a xornada pasada. En canto á taxa de positividade das probas PCR --número de infeccións detectadas cada 100 test--, sitúase nun 8,78%, após ascender marcar un 8,48% este venres, un 8,54% este xoves; situarse no 7,7% o mércores; no 6,53% o martes e arrincar esta semana cun 6,33%. Deste xeito, mantéñense por encima do limiar do 5% que fixa a Organización Mundial da Saúde (OMS) para dar por controlada a pandemia.

VÍTIMAS E CURADOS. As persoas falecidas diagnosticadas con Covid-19 desde o inicio desta pandemia en Galicia increméntanse 2.677, ao notificar este venres a Consellería de Sanidade un óbito máis. Segundo informou Sanidade, o último falecemento por covid corresponde a un home de 75 anos ingresado no complexo hospitalario de Pontevedra, que presentaba patoloxías previas. Pola súa banda, 182.835 persoas diagnosticadas de coronavirus curáronse no conxunto da Comunidade galega desde o comezo desta crise sanitaria, que constitúen 273 máis que as rexistradas até o día anterior. EUROPAPRESS