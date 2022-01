Ganas entre los niños que reciben la vacuna como “un regalo Reyes”

En la víspera de la noche de Reyes y a las puertas de la vuelta a las aulas, miles de niños gallegos acudieron este martes a vacunarse contra el coronavirus en Galicia, con nervios, pero también con ganas, con el objetivo de estar “más protegidos” en las clases y en las relaciones con sus familias y amigos. Entre globos y motivos navideños de todo tipo fueron recibidos en los vacunódromos de la comunidad, amparados por la idea de que los regalos de Reyes compensarían su valentía.

Así lo manifestaron varios padres a la entrada y a la salida del vacunódromo de la Cidade da Cultura, en Santiago. Y es que el monte Gaiás recibió desde primera hora de la mañana del martes a los menores de siete a nueve años, acompañados por sus progenitores, en pleno pico de la sexta ola y en una fría y lluviosa jornada de enero, con la borrasca que estos días navideños azota Galicia.

Abrigadas y con paraguas, las familias afrontaron este día “con preocupación”, pero también “con ganas” y la “tranquilidad” que da “el boca a boca”, al no ser los primeros menores a los que se suministra la vacuna, pues antes fue el turno de los niños de nueve a once años, antes de las vacaciones de Navidad. Así lo explicó, precisamente, una coordinadora de enfermería a los medios presentes en la Cidade da Cultura. “Vienen más tranquilos porque los amigos del colegio ya les dijeron que no pasaba nada”, explicó.

Aunque no todo era alegría, pues también había algunos padres más preocupados, como una mujer que acudía con su hija y un sobrino, que mostraba recelos sobre si el pinchazo serviría de algo, toda vez que en las últimas semanas el número de contagios es muy elevado y sigue subiendo. Por el contrario, los había más optimistas, como el padre que comunicó a su hijo esa misma mañana que “tocaba vacuna”. ¿Para qué decirlo antes e infundirle miedo? Mejor que esté nervioso solo unas horas que varios días.

Pero, sin duda alguna, los “valientes” del escenario fueron los niños, como destacaron varios progenitores. Mientras algunos de los pequeños, como Simón, Teo y Carlos, no solo estaban encantados de vacunarse, sino que tenían ganas de “que les entrevistase la televisión”, sabedores de que estaban formando parte de la Historia de la pandemia, otros se escondían de los medios.

Ante las cámaras, varios niños resaltaron lo bueno de que “el mundo esté más protegido” con la vacuna “para sobrevivir” a la pandemia, y también para cuestiones que les afectan más directamente, como el poder volver a estar “todos juntos” en los recreos, por ejemplo.

Porque la relajación de las restricciones en las clases y en los patios es algo que, de seguro, solo se hablará a partir de que todos los pequeños estén vacunados, pues cabe recordar que en el mes de diciembre el 80 % de los infectados en colegios se concentraban entre los menores de doce años, antes de arrancar el proceso de vacunación. Por tanto, se evidencia una exposición notable al virus entre los niños que no gozan de ninguna dosis.

SEGUNDA COMUNIDAD CON MÁS DOSIS PEDIÁTRICAS DISPENSADAS. Aunque también es cierto que, a pesar de que Galicia es la segunda comunidad que más niños menores de once años lleva vacunados hasta la fecha (el 36,4 % del total), esto no se refleja todavía en los datos de incidencia por franjas etarias. Y es que en estos momentos se registran 2.260,87 casos por cien mil habitantes entre los pequeños de menos de once, por encima de la media española, en 2.202,21 casos por cien mil habitantes.

La realidad es que hay comunidades en mucha mejor situación a pesar de tener índices menores de vacunación en población pediátrica, como es el caso de Melilla, con solo 850,47 casos por cien mil habitantes; Ceuta, con 1.033,07; o Andalucía, con 1.345,69 casos.