Gran ambiente en Sanxenxo e máis sitio para terrazas nos concellos do Salnés

VILAGARCÍA DE AROUSA /SANTIAGO. Os concellos da comarca do Salnés que actualmente están no nivel alto de restricións, o que implica ter só terrazas de hostalaría ao 50 por cento (e interiores pechados), farán un alivio temporal para os establecementos da hostalaría, co visto e prace da Consellería de Sanidade. Así, de forma temporal deixaráselles ocupar máis espazo da vía pública do que teñen na licenza, o que lles permite, automaticamente, pór máis mesas e alcanzar o 100 por cen dos asentos sen saltarse as restricións do Diario Oficial de Galicia (DOG). Esta medida foi abordada en conversación co conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, con alcaldes da localidade, despois da reunión do subcomité clínico deste venres, na que os alcaldes da zona pediron revisar o nivel alto de restricións que pesa sobre Vilagarcía de Arousa, A Illa ou Cambados, entre outros. Non así en Sanxenxo, da mesma comarca e da mesma área sanitaria, que presenta datos epidemiolóxicos do mesmo nivel que os outros municipios pero para o cal a Consellería de Sanidade decidiu unhas medidas menos restritivas que lle permite manter aberto o lecer nocturno e os interiores dos establecementos de hostalaría.

A solución para o grupo de municipios en nivel alto supón, en síntese, que poidan ocupar o dobre do espazo que teñen asignado por licenza municipal, para poder manter a distancia entre mesas e, así, poder servir en todas elas sen saltarse o límite legal do 50 por cento. Para iso, segundo as fontes municipais consultadas, déronse instrucións ás policías locais desta medida "temporal". Os alcaldes da zona tamén informaron de que os locais de lecer nocturno poderán abrir como cafetaría até a unha da mañá, iso si, unicamente en terraza, do mesmo xeito que o resto da hostalaría.

A decisión do comité provocou a inmediata reacción dos concellos afectados. O alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, púxose directamente en contacto coa Xunta para transmitirlle o malestar do propio goberno local e dos hostaleiros ante unha decisión que "non era, nin moito menos, a que esperaban, á vista dos novos criterios para establecer os niveis de restricións".

Segundo explicou o propio alcalde, durante a súa chamada transmitiu á Consellería de Sanidade as consecuencias que, ao seu xuízo, podería ter tal decisión do comité, dado o "drama" que significa para a hostalaría seguir pechada outra fin de semana, e máis en plena temporada alta.

Ademais, trasladou que nin hostaleiros nin comerciantes entenden que outros concellos poidan manter os seus establecementos abertos cando presentan datos iguais, pero tienene outras restricións. O alcalde de Vilagarcía insistiu en que mentres non se reúna de novo o comité, era preciso permitir que a hostalaría puidese seguir traballando "polo menos no exterior e nas mellores condicións de seguridade".

Finalmente, os responsables da Consellería de Sanidade trasladaron a súa visto e prace, segundo o rexedor, a que os concellos poidan autorizar de forma temporal unha maior ocupación do espazo público do que figura na licenza de terrazas, en tanto que o interior dos locais seguirá pechado.

A pesar desta solución de alivio da presión sobre a hostalaría, Alberto Varela reitera "a necesidade de que todos sexamos responsables, esteamos vacinados ou non, e teñamos a idade que teñamos, sexamos clientes ou propietarios dun establecemento de lecer". "Mentres non nos acheguemos á inmunización colectiva, a prudencia e a responsabilidade individual serán o mellor antídoto fronte á crise sanitaria", apuntou.



DOG

Doutra banda, a decisión da Xunta de reducir os grupos en hostalaría de 15 a dez acodes como máximo tamén se traduciu aos centros de lecer infantil, que en exteriores terán este máximo e en interiores, seguirán sendo seis as persoas por grupos. Esta medida tamén afecta os eventos como vodas, salvo aos que estaban programados para esta fin de semana no caso de que o concello onde se celebre aumentase as súas restricións.

Ademais, o Goberno galego incorpora ao DOG a recomendación de que como máximo as reunións de non convivientes sexan de dez acodes en espazos exteriores, medida que tamén propón cumprir no deporte que se practica de forma colectiva e, en definitiva, en calquera actividade que se realice de forma conxunta con outras persoas.

A outra principal novidade do Diario Oficial de Galicia (DOG)-BIS publicado este venres é a incorporación da obrigación de PCR negativa ou certificado de vacinación completo en todo o lecer nocturno, aberto nos concellos con restricións medias e medio baixas. No caso dos municipios con restricións medio baixas, será efectiva a medida a partir do 21 de xullo, é dicir, na noite do martes día 20 xa haberá que dispor deste documento para poder permanecer máis aló das doce da noite.



NIVEIS DE CONCELLOS

No nivel alto de restricións, desde este sábado, están Ourense, Barbadás, A Illa de Arousa, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e O Barco de Valdeorras. Neste grupo de concellos a hostalaría está pechada en interior e aberta ao 50 por cento en exterior. O lecer nocturno debe permanecer pechado. En nivel medio: Culleredo, Porto do Son, Carballiño, Sarria, A Pobra do Caramiñal, Marín, Pontevedra, Redondela, Vigo, Caldas de Reis, Salceda de Caselas e Boiro.

Ademais, baixo "vixilancia especial", en leste mesmo nivel, permanecerán Sanxenxo, Ribadavia e Poio, xa que están "moi no límite" e, aínda que os seus valores correspóndense co nivel alto --xa cos parámetros actuais--, o comité clínico decidiuno manter neste grupo, o que lles permite manter máis aforamento, hostalaría aberta no interior e funcionamento do lecer nocturno, polo menos, até a próxima revisión. Concretamente, no nivel medio de restricións, o lecer nocturno pode abrir até as 3 da madrugada coa obrigación de PCR negativa ou certificado de vacinación completo --ou de recuperación da enfermidade en vigor--. A hostalaría funcionará cun 30 cento de aforamento interior e un 50 exterior, como até agora. O resto de concellos estará no nivel medio baixo de restricións, isto é, hostalaría cun 50 por cento de aforamento no interior e un 100 por cen en terrazas. E desde o martes día 20, será obrigatorio tamén o certificado negativo de covid no lecer nocturno.