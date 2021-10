Gran estreno del primer fin de semana con discotecas abiertas hasta las cuatro

El primer fin de semana con apertura del ocio nocturno hasta la cuatro de la madrugada arranca en Galicia por todo lo alto. Aunque el protocolo se dio a conocer esta misma semana y el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) no comunicó la aprobación para exigir el certificado covid en los locales de nivel dos hasta la tarde del viernes, muchos establecimientos ya tenían hechas sus grandes apuestas para la reapertura, llenando el aforo permitido y pudiendo ampliar su hora de cierre hasta bien entrada la madrugada.

Las orquestas fueron las protagonistas de la noche. Las verbenas de verano, pocas y escasas, parece que darán ahora paso a los ‘bolos’ de las formaciones en discotecas y pubs durante el invierno. Así, la Sala Zouk de Lugo agotó entradas dentro de las Fiestas de San Froilán con la actuación de El Combo Dominicano en la noche de ayer, la orquesta canaria más seguida por los jóvenes gallegos que este verano apenas ha actuado en Galicia. Su ‘hermana’, la Sala Morango de Lugo, optó por el espectáculo de Los Satélites.

Otras muchas discotecas decidieron no contratar eventos multitudinarios en la primera noche de regreso, pero todas anunciaron con gran entusiasmo el poder abrir ya hasta las cuatro y recordaron la necesidad de presentar el pasaporte covid en sus carteles. Fue el caso de la Sala Soco de Vimianzo, con su evento We are back!; y de la Discoteca Queen de Vigo, con el evento Opening!. Con todo, su gran apuesta es de cara al próximo fin de semana, con el artista juvenil Juanfrán en Soco y El Combo Dominicano en Queen el sábado 9.

Ya en Santiago, también Discoteca Ruta y Blaster, dos pesos pesados de la noche compostelana, recordaron que los horarios se ampliaban. Al igual que hizo la mítica Zona TRF de Vilagarcía de Arousa, de la mano del Harbour, que contrató un importante Dj para celebrar la relajación de medidas. Y pubs como el Buddha, en Sanxenxo, también anunciaron más horas de baile. Así, la noche pudo vivirse a lo grande en muchas ciudades de Galicia, donde se disfrutó del aforo ampliado al 75 % en estas grandes discotecas.

Además, otra de las grandes novedades de la noche y ansiada por todos era la relajación en lo que a distancia interpersonal se refiere. Aunque la normativa incluye que el titular del establecimiento debe “adoptar las medidas organizativas que resulten necesarias para que clientes y trabajadores puedan mantener la distancia recomendada”, no se imponen como obligatorios los 1,5 metros en el nivel de más seguridad, pues se ve amparado por el uso de las mascarillas durante el baile y una mayor ventilación.

QUEJAS DE LOS PEQUEÑOS LOCALES POR LA “IMPROVISACIÓN” DE LA PUESTA EN MARCHA. Como contrapunto a la alegría de las grandes salas, otras parte del sector se mostró crítico el viernes, porque la “improvisación” en la puesta en marcha de las medidas impedía para muchos (sobre todo los locales más pequeños) su cumplimiento en apenas unas horas antes de la entrada en vigor el sábado.

Además, fuentes del sector confirmaron a Europa Press que hay “rotura de stock” en los aparatos de medidores continuos de CO2 –aquellos que solo se piden para el ocio nocturno, no son los mismos que en la hostelería general– y que todavía no cuentan con la aplicación que la Xunta se comprometió a diseñar para la lectura de los certificados europeos de vacunación, la cual también serviría para realizar el registro de clientes de forma automática.

Sin estas medidas, junto con otros requisitos como la incorporación de señalización específica, explican que en apenas unas horas no se pueden adaptar a las medidas que exige el nuevo protocolo de covid, que han negociado con la Xunta, pero que hasta su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) bis, a primera hora de la tarde del viernes, no conocían en su totalidad en detalle.

EL GOBIERNO GALLEGO VE “LÓGICO” LA IMPLANTACIÓN “PROGRESIVA” DE LAS MEDIDAS. Asimismo, el propio sector también había pedido una moratoria en la aplicación de ciertas medidas. Y la Xunta, este mismo sábado, de mano del vicepresidente, Alfonso Rueda, dio por hecho que cosas como la implantación del certificado covid se llevarán a cabo de una forma “progresiva”, porque “es lógico” que se necesite “un periodo de adaptación” para hacer efectiva una medida que es “un instrumento útil para recuperar la vida normal”. De este modo, emplazó a “los próximos días” y “el próximo fin de semana” para conocer el número definitivo de locales de ocio nocturno que deciden adherirse a la posibilidad de abrir hasta las cuatro con la presentación de certificado, convencido de que se convertirá en “una práctica normal” para la mayoría.

También se mostró esperanzado en que la ampliación de horarios sirva para reducir los problemas derivados por la concentración de personas de madrugada y la celebración de los botellones, y volvió a hacer una “llamada al civismo”: “Venimos de unos meses muy duros y deberíamos ser conscientes de las consecuencias de estos comportamientos”, poniendo especial hincapié en la actitud de los más jóvenes. Aunque también destacó que en los “días pasados” se produjo una “disminución” de las concentraciones en las calles durante la madrugada.

Finalmente, cuestionado por la posibilidad de extender el certificado a otros ámbitos, Rueda reconoció que la Xunta lo está estudiando, “por comodidad de la gente y seguridad”.