Hostelería cerrará a medianoche y una hora más los fines de semana

Galicia implantará “medidas distintas para unha situación distinta”, un escenario marcado drásticamente por el “incremento explosivo de casos” vinculados a la irrupción de la cepa ómicron. Así lo resaltó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien anunció que las restricciones acordadas este lunes por los expertos del comité clínico (que se aplicarán en la comunidad desde el 31 de diciembre hasta el 18 de enero) pasarán por reducciones de horarios en la hostelería y el ocio nocturno así como un “toque de non queda” de 3.00 a 6.00 de la mañana (que propondrán al TSXG) por el cual los gallegos no podrán estar en la calle con no convivientes. Inicialmente la idea de la Xunta era desde las 02.00 horas pero se aceptó la petición de los representantes del ocio nocturno.

El máximo responsable de la Xunta en materia sanitaria destacó que, “para atallar esta situación de récord de positividade” que supone un“dobre risco” para la presión hospitalaria y asistencial, se adoptarán nuevas medidas “como están facendo outras CCAA e países europeos” y así impedir el avance viral durante el tiempo que resta de fiestas navideñas. “É un momento realmente malo”, dijo, para hacer hicanpié en las limitaciones con las que el Gobierno gallego buscará reducir la interacción social y, con ello, la propagación de la covid.

Entre las medidas más importantes, que entrarán en vigor en la noche del 30 al 31 de diciembre (a las 00.00) y concluirán el 18 de enero, resaltó que los sectores de la hostelería y restauración deberán cerrar a partir de las 00.00 excepto los viernes y sábados, donde ese cierre se mantendrá a la 1.00. En relación al ocio nocturno, sin distinción de días, se limitará su horario a las 3.00, aunque serán los dueños de locales los que decidan abrir o no las puertas. Si cierran recibirán ayudas económicas de la Xunta.

Además, el Ejecutivo autonómico propondrá al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) otra restricción denominada “toque de non queda” que también pretenden instaurar durante esas fechas. Una “ferramenta” ya utilizada por la Xunta mediante la cual entre las 3.00 y las 6.00 de la mañana los gallegos podrán caminar por la calle o desplazarse por carretera (con la idea de que vuelvan a sus casas) pero sin reunirse con no convivientes. De este modo buscan “evitar que se produzcan encontros ou festas na rúa”.

Recomendando que las cenas y comidas se hagan en una o dos unidades familiares y que las cabalgatas se realicen de modo estático, con distancia y sin aglomeración alguna, el conselleiro de Sanidade anunció además que el certificado covid se extenderá en la hostelería, pasando a ser exigible siempre y no solo desde las 21.00 (tal como se venía haciendo hasta ahora). Asimismo, aunque todavía no lo contemplan, el pasaporte no se descarta en un futuro para espacios de grandes masas como los centros comerciales.

MEDIDAS ESPECIALES PARA NOCHEVIEJA. Respecto a la última noche del año, Comesaña destacó que habrá una serie de modificaciones asociadas a las medidas avanzadas. Así las cosas, según indicó, ese día la hostelería y la restauración podrán cerrar a la 1.00 (si bien dichos negocios no podrán abrir antes de las 10.00 el 1 de enero) y el ocio nocturno a las 3 de la madrugada.

OTRAS LIMITACIONES. Además, para las antedichas fechas, Galicia cancelará buena parte de los eventos musicales masivos, que en todo caso no podrán celebrarse de pie, y también prohibe el consumo en barra en hostelería. Sobre esto, Comesaña apuntó que los grupos seguirán siendo de máximo ocho no convivientes en interior y 10 en exterior (tanto en bares como restaurantes) e insistió en el uso de mascarilla, la ventilación y, sobre todo, la vacunación para combatir el coronavirus.

SITUACIÓN QUE PREOCUPA PERO NO ALARMA. “A entrada abrupta de ómicron está a producir este récord de contaxios que temos día tras día”. Esa es, para el conselleiro de Sanidade, la principal razón de los altos niveles de transmisibilidad que hay en Galicia, donde este martes se contabilizaron más de 28.000 casos y más de 3.400 nuevos positivos. Un doble, sucesivo y casi seguro efímero máximo que previsiblemente se superará en las próximas horas y al cual desafortunadamente acompañó ayer un aumento de la presión hospitalaria, que rebasó la barrera de los 300 ingresados.

“Non sería de descartar que hoxe superásemos os 4.000 casos diarios”, aseveró Comesaña sobre las cifras relativas a la pasada jornada pero que se avanzarán este miércoles. Unos números que, como los que se llevan anunciando estos últimos días, no hay por donde cogerlos.

“Nunca houbo tantos contaxios” y sin duda la culpa es de la ómicron que “é moito máis contaxiosa”. Ante esta situación, la Consellería calcula que la irrupción de la cepa sudafricana podría disparar la ocupación de camas a unas 500. Y más de 100 en cuidados intensivos. No obstante, de momento, este agravamiento “preocupa pero non alarma”.

TRES ÁREAS QUE CONCENTRAN A SEIS DE CADA 10 HOSPITALIZADOS. Con relación al citado panorama todo son noticias negativas: o al menos así lo fueron las que llegaron ayer. Galicia registró otro récord de nuevos contagios por coronavirus en 24 horas al contabilizar 3.468 positivos (mil más que el lunes) y, en consecuencia, los casos se propulsaron hasta alcanzar los 28.334 (tras una subida, restando los curados, de 2.538 infectados en un solo día).

En este sentido, el incremento de enfermos fue complementado con un repunte de los ingresados, que se elevaron a los 305 pacientes con covid, siete más que el día anterior. De todos ellos, 249 se encontraban en planta (tres más) y 56 en unidades de cuidados intensivos (cuatro más).

A este respecto, cabe destacar que la presión hospitalaria se concentra en el sur, donde tres áreas (las dos de la provincia de Pontevedra y la de Ourense) concentran el 60,4% de los pacientes (184) que precisan atención médica con motivo del virus.

Así las cosas, la presión asistencial subió en la de Vigo, donde se registraron 86 enfermos hospitalizados (+6), de los que 16 (+2) están críticos; la de A Coruña-Cee, con 52 ingresados (+5), aunque no registra variaciones en sus uci, con seis pacientes; y la de Santiago-Barbanza, con otros 30 (+3), si bien bajaron a cinco (-1) los que están en cuidados intensivos.

Favorablemente, los hospitalizados disminuyeron ligeramente en el área de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, a 52 en total (-1), aunque con tres más en uci, hasta contabilizar nueve. También cayeron en la de Pontevedra-O Salnés, a 46 (-1), pero con 11 pacientes críticos (+1).

En cuanto a Lugo-A Mariña-Monforte, los ingresados bajaron a 20 (-3), de los que seis (sin cambios) están en cuidados intensivos; y en la de Ferrol, la mejor parada, son 15 en total (-2), tres de ellos muy graves (-1).

Por otro lado, la tasa de positividad en PCR (número de infecciones detectadas cada 100 test) volvió a subir este martes hasta el 21,1%, lo que implica que sigue bastante por encima del umbral del 5% que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para poder dar por controlada la pandemia de la covid.

Otro dato negativo que llegó este martes fue el relativo a la incidencia acumulada, que en Galicia supera ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días (exactamente los 1.068,28). Es decir, en las pasadas dos semana al menos un gallego de cada 100 contrajo el virus.

FEIJÓO REDUCIRÁ SU AGENDA POR CONTACTO ESTRECHO. Por último, cabe destacar que fuentes de la Xunta avanzaron ayer que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reducirá su agenda esta semana tras haber sido “contacto estrecho” de un positivo por covid-19.

Pese a que el mandatario autonómico ya posee una prueba PCR con resultado negativo y al tener las tres dosis de la vacuna contra la covid no tendría que guardar cuarentena, tomará esta medida en aras de limitar sus interacciones sociales.