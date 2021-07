Humberto Michinel: “Este es el crecimiento más explosivo que he visto desde que se inició la pandemia”

La tendencia al alza es generalizada en todos los ayuntamientos gallegos. Los casos activos se disparan en el conjunto de la comunidad, estando este viernes ya en 8.319. Todas las previsiones de incremento se ven sobrepasadas. Desde la UVigo, el equipo liderado por el profesor Humberto Michinel, prevé que el próximo lunes 19 podrían llegar a los 11.704, sobrepasando el pico de la primera ola y postulándose para alcanzar el de la tercera: 22.596.

Por áreas, la que tendría un mayor incremento sería la que en estos momentos se encuentra más afectada por la crisis del COVID: la de Vigo, que estando ahora en 1.845 casos activos llegaría el lunes a los 2.613 (768 más). Recordar que el pico de la tercera ola se alcanzó en ella el 2 de febrero, con 3.861 infectados.

Por lo que respecta al área que a nosotros nos afecta, la de Santiago, sería la segunda con menor incremento, pasando de 976 casos activos a 1.276 (976 más). El pico de la tercera ola había sido de 3.445 el pasado 30 de enero.

Para Michinel, este incremento generalizado de las infecciones “es el más explosivo que he visto desde que se inició la pandemia”, incluso más que en la tercera ola, porque “la curva crece mucho más rápido”. De este modo, pese a que “aún no hemos llegado a los números de la tercera ola, posiblemente lleguemos en poco tiempo, salvo que se tomen medidas muy contundentes”.

Con todo, concede que, “lo que sí se nota, muy evidente, es un desacople bastante grande entre el número de casos activos y el de pacientes ingresados en uci”. Este último solía ir con cierto retraso, ya que, aunque solo un porcentaje de los casos activos terminaban en uci, eso ocurría una semana o diez días después del inicio del ascenso. “La forma de las curvas era muy similar, aunque la intensidad de los picos no tanto”, explica el profesor, que añade que, “aunque en estos momentos se ve disparada la curva de casos activos, la de enfermos en uci no termina de despegar, gracias al efecto de la vacunación”.

Sobre qué es lo que podría estar provocando este efecto, el profesor de la UVigo explica que “obviamente la variante delta u otras que puedan venir van a seguir causando oleadas como esta mientras no alcancemos la inmunidad de grupo”. Consiente que “es posible que la cepa india sea en este momento la que está empezando a dominar”, pero, sea como fuere, el aumento de los contagios es causado por “una parte de la población que no está vacunada y no ha estado tomando las medidas necesarias”.

¿QUÉ VERANO NOS ESPERA? “Depende de lo que entendamos por duro, porque salvo quizás la pequeña franja que queda por vacunar entre 60 y 69 años con la segunda dosis de AstraZeneca, proceso que habría que acelerar lo máximo posible, donde hay un riesgo serio de personas en uci o falleciendo, es de esperar que el aumento de casos se siga danod en grupos más jóvenes, donde es más difícil que aparezcan casos graves, aunque no imposible”, asegura Michinel.

En su opinión, a lo largo del mes de agosto se notará un “incremento sustancial” de la actividad en la Atención Primaria, donde se atienden “casos de menos seriedad”, lo que traerá consigo, también, un aumento del número de pruebas PCR realizadas. Pese a todo, “es de esperar que las camas de hospital no lleguen al colapso”, afirma.

Respecto a la vuelta a duras medidas de restricción como las adoptadas durante la tercera ola para contener el avance de la pandemia, el profesor de la UVigo cree que “todo depende del modelo que queramos adoptar”. Por una parte, podría darse un “modelo de convivencia con el virus una vez que la mayoría de la población ya esté vacunada y no genere preocupaciones muy serias, como con la gripe”; y, por otra, estaría el “modelo cero COVID”, en el que sí “sería necesario ir a restricciones serias”.