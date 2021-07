Juan Gestal presenta libro: “Economía y salud no se han llevado bien en las pandemias”

SANTIAGO. El Salón Noble del Colegio de Fonseca, en Santiago de Compostela, acogió este jueves la presentación del libro titulado Pandemias. Las epidemias que asolaron la humanidad, del profesor Juan J. Gestal Otero. Numerosas personalidades del ámbito médico y académico acudieron al acto, marcado por la restricción de aforo y las medidas de seguridad e higiene impuestas por esta última pandemia que seguimos sufriendo, tal como indicó el autor del volumen, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela y académico numerario de las Reales Academias de Medicina y de Farmacia de Galicia.

El profesor Gestal recordó que muchas de estas medidas no son novedosas ni improvisadas y han demostrado su efectividad a lo largo de los siglos, como bien se evidencia en el libro. “Las medidas no farmacológicas de la COVID-19 no son nada nuevo”, ha indicado el autor, que ha aprovechado la presentación de su obra para reivindicar la importancia de “potenciar la salud pública, la cenicienta del Sistema Nacional de Salud, que solo recibe el 2% del presupuesto del SNS mientras el 80% se emplea en la adquisición de vacunas”.

“Economía y salud no se han llevado bien en las pandemias. Por preservar la economía se ha dañado gravemente la salud y, al final, también la economía” ha asegurado el autor, quien ha sido jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Santiago y director general de Salud Pública de la Xunta de Galicia. Como buen conocedor del sistema sanitario, el profesor Gestal ha pedido la “urgente modernización de la Vigilancia Epidemiológica, que son los ojos del SNS”.

El autor no quiso olvidar, estando en pleno Año Santo, el papel que tuvo el Camino de Santiago en la configuración de la que se podría considerar la primera red de hospitales del mundo, tal como recordó el José María Martín-Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, en el prólogo del libro, donde se recuerda que esos “grandes valores” que representa el Camino de Santiago son esenciales para tratar de minimizar las secuelas de crisis como esta y como las que llegarán en el futuro, “porque habrá más pandemias y lo único que podemos hacer es aprender para afrontarlas cada vez mejor”.



Santalices destaca el “papel histórico de Galicia” en la lucha sanitaria

El profesor Gestal estuvo acompañado en la presentación de su libro por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, quien elogió los “inmensos conocimientos científicos, pero también la vocación didáctica, la calidad expositiva y la generosidad” de quien fue su profesor en la Facultad de Medicina de Santiago. Sobre esta última cualidad, apuntó que el profesor Gestal asesoró “gratis et amore” al Parlamento de Galicia en el diseño e implantación del Plan de contingencia de la institución frente a la COVID-19, un documento que suscitó reiterados elogios por su rigor.

El titular del Legislativo gallego destacó, a la vista del contenido del libro, el “papel histórico de Galicia”, muchas veces desconocido, en el ámbito de la salud pública, alcanzado a través de la Expedición Filantrópica de la Vacuna que zarpó del puerto de A Coruña en 1803 para llevar la vacuna contra la viruela a América y, desde allí a otros asentamientos de ultramar. En esa expedición, destacó el trabajo de Isabel Zendal, gallega de Ordes, a la que la OMS reconoció como la primera enfermera de la historia en misión internacional.

Santalices Vieira aprovechó su intervención para subrayar el “papel determinante de las vacunas a lo largo de la historia”, hecho que consideró necesario recordar “frente a los insensatos que aún a día hoy le dan credibilidad a los mensajes de los antivacunas”. Y, para finalizar, remarcó la importancia del conocimiento científico, convencido de que “solo la ciencia asegura el progreso y la superación de las pandemias”.

Curiosidad intelectual, estudio, rigor y pasión

También intervino en el acto Tomás Camacho García, responsable de Análisis Clínicos del laboratorio VithasLab, quien resaltó las “muchas horas de curiosidad intelectual, estudio, rigor y pasión por la sanidad, docencia y transmisión del saber” que hay tras este libro. El doctor Camacho elogió la selección de episodios de la historia realizada por el profesor Gestal, que “explica de forma perspicaz cómo el cambio climático ha venido dando avisos de potenciales problemas epidémicos con el incremento de las arbovirosis y la reintroducción del paludismo en el sur de Europa”. Asimismo, valoró el hecho de haber recopilado “los adelantos médicos que acompañaron a estas pandemias” y destacó la epidemia de cólera como “una enorme fuente de aprendizaje en sanidad” similar al nacimiento de la epidemiología y de la estadística sanitaria, o de las primeras leyes de sanidad. También puso en valor “las medidas salubristas o no farmacológicas adoptadas a lo largo de la historia, que no difieren mucho de las que se han implementado frente a la COVID-19” como son las cuarentenas, aislamientos, cordones sanitarios, construcción de hospitales, salvoconductos o certificados de movilidad, entre otras.

Por su parte, el editor del libro, Antonio Couto de Editorial Bolanda, destacó la profusión de datos y la profundidad del trabajo del autor así como de todo el equipo (periodistas, diseñadores...) que ha permitido “dar a luz a un libro de divulgación científica y académica de referencia y consulta en el ámbito de la salud”. Señaló especialmente el trabajo de Olaya Naveira, autora de las ilustraciones que abren cada capítulo del libro así como de la portada y responsable del diseño general de la obra, aspectos muy destacados por todas las personas que acudieron a la presentación.