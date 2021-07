La crisis del coronavirus agrava las carencias severas de la población

Los efectos de la pandemia en el ámbito económico llevamos un año y medio notándolos a nivel macro, en las grandes estadísticas como la evolución del PIB o del mercado laboral, pero también se notan a nivel micro. En cómo afecta al día a día de las familias. Y los efectos son notorios. Se ha disparado el porcentaje de población que tiene carencias severas. El encarecimiento de la vivienda y las complicaciones en el mercado laboral agravan la situación por la que pasan muchas familias.

El INE publicó la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, que muestra varios datos preocupantes, y más teniendo en cuenta que, algunos indicadores como la tasa de pobreza y el acceso al mercado laboral (y en consecuencia la tasa Arope en su conjunto, que mide el volumen de personas en riesgo de exclusión social), se hace con los datos de 2019, que son previos a la pandemia.

Aún así, la tendencia es negativa. Porque hay un 25,7% de las personas que residen en Galicia en riesgo de pobreza y de exclusión. Uno de cada cuatro gallegos. Es casi un punto y medio más alta que la del año anterior.

También aumentó en España, aunque con menor intensidad, al pasar del 25,3 al 26,4% Galicia es la octava comunidad con una mayor tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

En concreto, la tasa de riesgo de pobreza creció hasta el 22,1% (estaba en el 20%, y venía creciendo en los años anteriores). Con este notable aumento, Galicia está por encima de la media nacional (21%). Y esto, hay que resaltarlo una vez más, sin tener en cuenta el impacto de la pandemia. Por eso los expertos consideran que el año que viene los datos serán peores.

Al no recoger los datos del pasado 2020, se aprecia una significativa reducción del volumen de personas con baja intensidad de empleo. Representan un 8,5% del total de entre 0 y 59 años.

El tercero de los indicadores, el de la carencia de material, señala que hay un 5,2% de personas con carencia severa, un 1,6% más que el año anterior. Y este sí que recoge, con toda su crudeza, las consecuencias de la llegada del coronavirus. Aumentó de forma considerable el volumen de población que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: pasó del 8,9% al 14,9%.

También son más (un 9,6%) los que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. En otras cuestiones, disminuyen los que no pueden disponer de un automóvil (1,3%, medio punto menos) y suben los que no pueden tener un ordenador personal (5%). Se agrava, en resumen, la brecha digital.

En este apartado también se incluyen otras cuestiones, como la cantidad de gente que no tiene la capacidad adquisitiva para irse de vacaciones una vez al año. Es algo que le sucede al 37,4% de los residentes en Galicia, frente al 40,8% que no se lo podían permitir en 2019. En este caso, la tendencia gallega es positiva, a diferencia de lo que sucede en España, donde subió hasta el 34,4%.

El 28,1% de la población de la comunidad no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, casi dos puntos más que los que el año anterior se encontraban en esta situación. Además, hay un 6,2% que declaró haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal.

Xosé Cuns, director de EAPN-Galicia, a Rede Galega contra a Pobreza, destaca que el encarecimiento de la vivienda está obligando a muchas personas a trasladarse a otras de peor calidad, y que este aumento de los precios obliga a las familias a recortar gastos, como se ve en el indicador sobre la alimentación.

Por eso reclama un esfuerzo conjunto de las administraciones en materia de vivienda. Se ha encendido “una luz roja” a la que hay que atender. Y todo a la espera de que, el año que viene, los datos sean peores.

Porque en las asociaciones ya están notando el sufrimiento y las dificultades de la población para encontrar trabajos que no sean precarios y hacer frente a los gastos.

El 6,6% tuvo muchas dificultades para llegar a fin de mes, frente al 10% de la media nacional. El 8,7 por ciento dijeron haber tenido dificultades, y el 21,6 por ciento tuvieron ciertas dificultades.

RENTAS E INGRESOS. Los ingresos medios por persona fueron superiores en 2020. Así, la media gallega creció hasta los 11.469 euros, frente a los 11.218 del 2019. Galicia sigue por debajo de la media nacional (12.292 euros), y es la undécima comunidad con mayor volumen de ingresos por persona.

La renta media de los hogares gallegos también es algo más alta, al crecer desde los 27.541 euros hasta los 27.862, y se recupera tras la contracción desde 2019.