La hostelería cree que deberían haberse quitado ya los límites, pero hay CC AA en peor lugar

··· En lo que a ocio nocturno se refiere, Galicia no es la comunidad más aperturista, pero tiene una particularidad que se da en pocas: permite el uso de las pistas de baile (con mascarilla y sin distancia) en interiores. Aunque en Madrid no hay aforo ni horario, todavía no se puede bailar. En Andalucía, solo los municipios en mejor situación (la mitad) pueden usar las pistas. En Cataluña tampoco se permite mover el cuerpo en los pubs, al igual que en Aragón, Asturias, Murcia o Ceuta, donde las discotecas se han convertido ‘bares nocturnos’. Mientras, en Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, Extremadura y La Rioja sí se abren pistas.