La Navidad de los expertos en covid: en familia, juntos, pero no revueltos

“Con el incremento de la incidencia que está habiendo, creo yo que la cena de Nochebuena y Año Nueva será limitada”, apunta Yolanda Moares, la primera enfermera vacunada en Galicia. Asegura que “no haremos una gran cena familiar como en años anteriores”. De hecho, explica que pasará las fiestas “en la casa familiar”, en la que solo serán “cuatro personas”. “Todos los años por Año Nuevo cenamos caldeirada de bacalao, no puedo decir de dónde viene la tradición, pero siempre cenamos lo mismo”, así que hambre no pasarán, con esa buena comilona para cuatro, junto a “algún marisco para empezar”. Y nos cuenta un secreto: en su familia “confiamos más en los Reyes Magos que en Papá Noel o en el apalpador, pero el madrugón para abrir los regalos no hay quien nos lo quite”. Finalmente, y ya que el año pasado no le fue posible, le hace especial ilusión poder volver a ver “a dos amigas que viven fuera” y este año “se vienen”.