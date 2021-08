La pandemia no se olvida de las residencias gallegas

Las residencias gallegas viven uno de sus peores momentos, sumergidas bajo una quinta ola que sigue recordándonos cómo ataca el coronavirus. Agosto está siendo nefasto para nuestros geriátricos en contagios, que (acrecentados por tres rebrotes) han ido sucediéndose in crescendo conforme transcurrían sus días. Del 31 de julio, cuando solamente había 22 infecciones, los casos activos han aumentado hasta 119, el máximo registrado este martes: 97 más tras 17 días, que representan un gigantesco crecimiento del 440 %.

El primer golpe que allanó el camino para llegar a esta situación llegó el 5 de agosto. Hasta entonces había 29 pacientes en estas instalaciones (siete más desde que comenzara el mes) pero esa jornada Política Social y Sanidade notificaron 17 contagiados en la Val de Monterrei (Ourense). Subieron así a 46 los positivos: un aumento del 58,62 %.

El segundo se hizo más de rogar, y tendría lugar algo más tarde, concretamente el 14 de agosto, cuando dichas consellerías comunicaron un brote mayor, de 28 dolientes, dentro de la García Hermanos de Betanzos (A Coruña). Hasta esa fecha la cantidad de enfermos covid-19 en las residencias gallegas había sufrido altibajos, cerrándose el 13 de agosto con 52 casos, no obstante, como consecuencia del hallazgo, sólo 24 horas después se incrementaron hasta los 80 positivos, elevándose otra vez en más de la mitad (un 53,85%).

El tercero, al contrario que su antecesor, llegó únicamente tras tres días, este martes 17 de agosto, cuando se informó sobre un enorme grupo de infectados (el mayor que deja la quinta ola) en As Gándaras (Lugo), con 49 contagiados, que elevó el total a 119 ancianos con virus al crecer estos un inverosímil 70 %.

Este miércoles, conforme avanzaron Sanidade y Política Social, el número de usuarios de residencias positivos ha bajado de esos 119 a 110, después de que recibieran el alta 10 residentes, y de detectar un nuevo caso en As Gándaras. Según los datos han “negativizado” siete pacientes de la Val de Monterrei, dos de la residencia de Ribadeo y un último en la de Chandrexa de Queixa.

Por centros afectados, en primer lugar se encuentra el citado lucense, con 50 casos positivos; seguido por la García Hermanos de Betanzos (28 casos) y la Val de Monterrei (17 mayores afectados). Tras los tres espacios donde se descubrieron los brotes se posicionan el Soremay de Pontevedra y la residencia de Ribadeo (cinco casos cada uno), Santa Marta de Vigo (con tres), Santo Estevo de Perlío (Fene) y DomusVi Vigo (uno).

Ante esta situación, son muchos quienes pueden preguntarse qué es lo que está ocurriendo: ¿Por qué aumentan las infecciones en ancianos que llevan inmunizados desde hace varios meses? ¿Cómo es posible que se estén dando brotes tan grandes en grupos con la pauta completa? y especialmente... ¿Cuál debe ser la respuesta adecuada para evitar que el coronavirus siga expandiéndose por nuestras residencias?

“ESCAPE INMUNE”. “Lo que pasa es esta variante delta, tiene una mayor transmisión”, dice Juan Gestal, Profesor Emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública en la USC, indicando que su número reproductivo instantáneo (cuantía de positivos producidos por cada caso) oscila entre cinco y ocho, mientras dicho indicador era mucho menor para la cepa británica (de tres a cinco) y el primer coronavirus (de uno a tres).

A eso, el reputado epidemiólogo añade “un escape inmune importante” que tiene la mutación india, siendo “más o menos unas ocho veces la disminución que produce de anticuerpos neutralizantes” cuando hace falta más cantidad para evitar contagiarse. Ello desemboca en que los inmunizados “también pueden infectarse”, algo que ocurría antes aunque entonces no lo transmitieran. Ahora sí, los inoculados también pueden pasarlo, manifiesta al respecto, pues estos cuentan con “cargas virales altas”.

“Por eso está habiendo brotes”, explica Gestal, que no obstante remarca que “la vacuna sigue protegiendo frente a las formas graves y las mortales”. Esto no quiere decir que “una persona mayor con otras patologías, más frágil, no pueda sucumbir”, indica asimismo, si bien “en general lo que va a producir son cuadros asintomáticos o leves”.

En esta línea, lo fundamental para el especialista, antes de plantearse una tercera dosis entre los usuarios de estos espacios, es “completar la vacunación”. “Hay que extremar las medidas de prevención en las residencias” pero es momento de vacunar a los jóvenes, al ser lo “más prioritario porque son los principales transmisores” y también “decirle a las personas que no se han vacunado todavía, y ya fueron llamadas, que se vacunen”.

¿VACUNA OBLIGATORIA A TRABAJADORES? Ante la situación que se vive en las residencia gallegas, Antonio Antela, coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del CHUS, comenta a este periódico que “la vacuna, aunque reduce la posibilidad de contagio, no lo evita del todo” pero sí disminuye “de forma muy significativa” las enfermedades graves o muertes. “Ese es su gran beneficio”, matiza, en sintonía a lo ya expuesto por Gestal.

“No es raro que un grupo de personas que estén vacunadas puedan contagiarse”, señala igualmente, y sin conocer “la situación clínica” de los usuarios afectados, apuesta que “seguramente hay muy pocos que estén mal, es decir, que hayan tenido que ingresar en el hospital”. Además, añade también que “ahora está circulando sobre todo la variante delta” y contra ella las dosis de ARN mensajero pierden eficacia al “evitar los contagios”.

“Esto pone sobre el tapete la necesidad, o no, de la vacunación obligatoria de los trabajadores de estos centros, porque estamos ante personas vulnerables y aunque estén vacunadas no dejan de serlo”, expone Antela. “Es polémico pero quizás merecería la pena debatirlo” y “lo mismo podría decirse incluso de las visitas que reciben”, subraya asimismo, abriendo la puerta al diálogo, puesto que sí algo “es evidente” es que “estos brotes se originan por alguien que acude desde el exterior a dichas residencias”.

A sus ojos, otra cosa que merecería la pena discutir es “si precisamente para evitar estos brotes una tercera dosis de la vacuna estaría indicada”. “No tengo claro que esta redujese la posibilidad de contagio, sí probablemente reduciría, o no, no lo sabemos todavía, que el que se infecta enferme gravemente al incrementar la inmunidad”, sentencia en este sentido el especialista.