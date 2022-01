La regulación del precio de los test de antígenos se convierte en prioridad

Los autotest de farmacia han experimentado un gran incremento de la demanda durante las fechas navideñas. Pero no están al alcance de todos los bolsillos. Muchas personas no se realizan la prueba no por no querer, sino por su elevado coste. Muestra de ello es que los puntos de realización gratuita de PCR en Galicia están llenos, con largas colas que rodean hospitales. Sin embargo, un coste de entre 8 y doce euros no es algo apto para muchas familias.

Estos test son la herramienta fundamental, como se ha demostrado, para realizar un primer cribado poblacional antes de proceder a hacer PCRs que determinen el nivel de la infección. Antes de existir, la Xunta desplegaba cribados masivos por todo el territorio para alcanzar a la población de los diferentes municipios, un proceso lento y tedioso.

Ahora es tan fácil como introducir los datos del test en la web del Sergas o comunicarlos por teléfono para contabilizar como positivo y que se pongan en contacto contigo para realizar el correspondiente seguimiento de tu caso y tus contactos.

Por esta razón, para seguir favoreciendo la identificación de positivos, es necesario rebajar el coste de las pruebas, algo para lo que el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra. Y es que el presidente, Pedro Sánchez, anunció este lunes que tiene previsto controlar los precios de los test, regulándolos. Además, recordó que estos ya están desde hace meses exentos de IVA.

En una entrevista en la Cadena Ser, sobre por qué en España no se permite la venta de test fuera de las farmacias, mientras otros países ya los ofertan hasta en supermercados, Sánchez explicó que se ha optado por esta estrategia en las farmacias por las garantías que estas ofrecen y porque ahora tienen que notificar los casos positivos.

SITUACIÓN EN EUROPA. Otra de las cuentas pendientes del Gobierno para equipararse a sus socios europeos pasa por la puesta a disposición de la ciudadanía de pruebas gratuitas, algo que, por el momento, en España, solo hace Madrid. Galicia las ofrece, pero solo a la población pediátrica.

Por ejemplo, en Alemania, cada ciudadano tiene el derecho a someterse a un test de antígenos gratuito a la semana, independiente de su estado de vacunación. Además, desde el pasado marzo, estas pruebas se venden también en supermercados y, aunque empezaron costando 5 euros, poco a poco se abarataron, hasta quedarse en 69 céntimos ante la escasez de demanda (en muchos sitios incluso los regalaban con la compra). La Navidad y el aumento de demanda hizo que volviesen a subir, pero no superan los 1,79 euros.

En Portugal, por su parte, también los supermercados los tienen a la venta. En Mercadona se venden a 2,10, y en ninguna cadena superan los 2,79 euros. Asimismo, el Gobierno facilita a los ciudadanos una lista con mil farmacias y 500 laboratorios donde pueden hacerse test gratuitos cada quince días.

Mientras tanto, Francia solo ofrece estas pruebas gratis a vacunados. El resto tiene que pagar 22 euros. El precio, aunque regulado por ley desde el pasado julio, es de los más altos de Europa, pero no llega, ni de lejos, al de España: 6,01 euros. Y, ante el aumento de demanda derivado de las fiestas navideñas, se hizo una excepción y se ha permitido que hasta el 31 de enero se vendan también en supermercados, como E. Leclerc y Lidl, además de en farmacias.

Ya en el Reino Unido, el país que se debate con España el peor puesto a nivel mundial en incidencia, la población tiene derecho a realizarse dos test de antígenos gratuitos a la semana en farmacias. Pueden adquirirlos de uno en uno o en cajas de siete. En caso de que opten por esta opción, tendrán que esperar los días correspondientes para ir a por más. La demanda es tan alta que el país ya acusa falta de suministros.

Finalmente, Italia es el territorio que más se asemeja al nuestro en este aspecto. El precio no está regulado por el Gobierno y llega a casi 9 euros. Eso sí, también se pueden adquirir en supermercados desde mayo, no solo en farmacias.