“La tendencia actual es la más explosiva de toda la pandemia”

“Está claro que en estos últimos días está habiendo una modificación importante en la presión hospitalaria”, evidencia el doctor Pedro Rascado, que explica que “cuando la incidencia aumenta, no hay una repercusión de forma inmediata sobre los hospitales”, pero, ahora, ha llegado.

Asimismo, llama la atención sobre que “los pacientes que ingresan son más jóvenes, porque son los que no están vacunados”, mientras que la gente de más edad, “ya vacunada, tiene menos complicaciones”. Aunque la creencia general es que los jóvenes no pueden ingresar en las ucis, “el COVID es una enfermedad que puede afectar a todo el mundo, y que puede tener una implicación grave también entre la gente joven, cuyo riesgo es menor, pero no cero”. Además, matiza que “el hecho de que haya cada vez más contagios, aumenta el riesgo de que los vacunados enfermen”, porque la eficacia no es del 100 %.