La transición del covid hacia endemia llegará tras doblegar la sexta ola

“Si la situación no cambiase y no surgiesen variantes más agresivas, creo que sería oportuno replantearse el modelo de seguimiento exhaustivo de casos y algunos protocolos”, plantea el profesor de la UVigo, Humberto Michinel, que lleva desde sus inicios siguiendo la evolución de la pandemia. Cree que la forma de seguimiento actual “consume grandes recursos y personal que podrían estar dedicándose a otras tareas”, más aún teniendo en cuenta que “la situación en Galicia es un poco diferente a la del resto de España”, pues “los datos indican claramente que de momento las ucis no están saturadas como en otras comunidades”. Además, “pese a haberse disparado los infectados, no lo han hecho los casos más graves, por lo que para la población vacunada y con refuerzo la variante actual no tiene gravedad alta”, afirma.