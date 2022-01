La vuelta a clase será el día 10 y será presencial

Madrid. EP/EFE. El Gobierno ha anunciado este martes un acuerdo por “unanimidad” con las comunidades autónomas para que la 'vuelta al cole' tras las vacaciones de Navidad se produzca en las fechas previstas, para el 10 de enero, y que sea totalmente presencial. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión conjunta mantenida con los ministros de Educación, Pilar Alegría, y Universidades, Joan Subirats, en la que se ha abordado la reanudación de las clases en el segundo trimestre de este curso 2021-2022 con los consejeros de materia educativa y universitaria de las autonomías. Darias ha subrayado la importancia de este encuentro, en el que el objetivo era “acordar entre todos una decisión de país”. “Tiene que ver con la presencialidad de todo nuestro alumnado a partir del próximo 10 de enero en todo el territorio nacional”, ha señalado. Según ha recalcado, ha habido “unanimidad” entre las regiones y el Gobierno para acordar la vuelta a las aulas de manera presencial y en las fechas previstas.

Durante las últimas semanas, tras el incremento de contagios por la variante Ómicron, se vislumbró la posibilidad de que el regreso a las aulas se retrasase y que la actividad docente se reiniciara de forma telemática o semipresencial, pero tanto el Gobierno, como las autonomías y la comunidad educativa en su conjunto demandaban la máxima normalidad en los centros educativos. Algo que finalmente se ha producido. Según ha afirmado la ministra de Sanidad, se garantizará la ventilación cruzada; el uso de mascarillas; la apertura de todos los centros educativos y la máxima presencialidad a partir del 10 de enero; se intensificará la comunicación y difusión a toda la comunidad educativa sobre las medidas de prevención; se reforzará la vacunación infantil; y se reforzará el cumplimiento de todos los protocolos en los centros universitarios y residencias.

EN GALICIA. La vuelta a las aulas en Galicia será, como en toda España, el próximo lunes, día 10 de enero, de forma presencial, y los menores de 12 años que sean contactos estrechos de un caso positivo en covid-19 deberán hacer cuarentena al no contar aún este colectivo con la pauta completa de vacunación. Así lo ha avanzado este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en una rueda de prensa ofrecida tras participar de forma telemática en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrada junto a la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria.

En su intervención, el conselleiro ha ratificado que la vuelta a los colegios tendrá lugar el día 10 de forma presencial pero ha mostrado su preocupación por los “cambios” en la “vigilancia y gestión” de los casos positivos de los niños. “Esperamos tener un protocolo actualizado, más allá del borrador”, ha señalado el Comesaña, que ha dicho que, en todo caso, “la Xunta tendrá su propio” documento “adaptado a los cambios que estos días se están produciendo”. A este respecto, ha precisado que los mayores de 12 años que den positivo en una prueba PCR o en un autotest “deberán aislarse”. Al igual que la población adulta, todos los contactos estrechos que no estén vacunados deberán hacer cuarentena durante siete días. Esta misma línea de acción se seguirá para los menores de 12 años. De este modo, teniendo en cuenta que en Galicia este colectivo aún no cuenta con la vacunación completa, “se seguirá el criterio de la población general no vacunada” por lo que tendrán que aislarse siete días.

CENTROS “SEGUROS”. El conselleiro ha subrayado que los centros escolares son “seguros” y “así deben seguir” para lo que ha considerado necesario avanzar en la inmunización de la comunidad escolar. Al respecto, ha señalado que el Gobierno gallego ha empezado este martes a administrar más de 36.000 dosis contra la covid a la población con edades comprendidas entre los siete y los nueve años. “La próxima semana, en principio el día 10 recibiremos un nuevo envío”, ha indicado el conselleiro, que ha confiado en poder iniciar el curso con el “rango del 90/80% de los niños de esta franja de edad con una dosis”. Comesaña ha manifestado que Galicia sigue siendo “líder” en el proceso de vacunación y, en lo que respecta a la población pediátrica, el 38,45% de los niños de entre nueve y 11 años ya tienen una dosis de la vacuna, unos 56.700.

El conselleiro ha incidido en la necesidad de avanzar en la vacunación infantil dado que la incidencia acumulada en menores de 11 años “supera los supera los 2.200 casos por 100.000 habitantes”. También ha destacado el buen ritmo de vacunación en el colectivo de docentes al remarcar que urge poner la tercera dosis en el profesorado menor de 40 años, por lo que pide al Ministerio de Sandiad que avance en la estrategia de vacunación.

EDUCACIÓN DESTACA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO GALLEGO. En la rueda de prensa y preguntado por las peticiones de ANPAS para reducir la ratio de alumnos por clase para evitar contagios, el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, ha destacado que los protocolos actualmente vigentes “básicamente son los que se ejecutaron con éxito en el curso 2020/2021”. “Siempre hemos dicho que todos los recursos materiales y humanos que se necesitasen en los centros estarían”, ha señalado para asegurar que “hay más profesorado que en el curso 20219/2020” y que Galicia “tiene la ratio más baja de profesorado/alumnado junto con Extremadura”. “Las medidas organizativas, las medidas de recursos materiales funcionaron el curso pasado, están funcionado este curso”, ha señalado para incidir en la necesidad de mantener la vigilancia de “haya mascarillas, ventilación cruzada y distancia”. “Sabemos que el protocolo funciona y los centros siempre fueron parte de la solución, nunca un problema”, ha apuntado. Además, ha señalado que pese al porcentaje de niños aún sin vacunar, los centros siempre “mantuvieron unos niveles de afectación en la media muy por debajo de lo que se podría esperar”.

CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN A PERSONAS EXTRACOMUNITARIAS. Por último, en la rueda de prensa, el conselleiro de Sanidade ha explicado que se están detectando “dificultades” en la expedición de certificados de vacunación a personas procedentes de países de fuera de la Unión Europea. A este respecto, ha señalado que debe de ser el Gobierno de España, competente en sanidad exterior, quien establezca un procedimiento oficial y normalizado para corroborar la veracidad de los certificados de vacunación extranjeros y autorizar, si procede, la emisión del europeo homologable.

VACUNACIÓN. Los alumnos de todas las etapas educativas volverán a clase en régimen de presencialidad a partir del próximo lunes, 10 de enero, en toda España. La decisión se ha adoptado en la reunión que mantienen el Consejo Interterritorial de Salud, la Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria en el Palacio de la Moncloa. A pesar de las fechas navideñas, la campaña de vacunación infantil ha permitido ya inocular al menos una dosis al 28,8 por ciento de los niños de entre 5 y 11 años. Son Cantabria, con el 43,4% de población vacunada en este tramo de edad, y Asturias, con el 39%, las dos comunidades autónomas que figuran a la cabeza de este proceso, seguidas de Galicia (36,4%) y Extremadura (35,5%), en tanto que los menores porcentajes están en Baleares (14,7%), Cataluña (23,8) y Ceuta (24,7%).