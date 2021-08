La Xunta plantea tres niveles de seguridad en los locales con beneficios de aforo

Con el inicio de una nueva desescalada vuelven a ponerse en marcha las ampliaciones progresivas de aforos. Todavía hay muchos ayuntamientos, un total de 106 de los 313 que conforman la comunidad (el 34 %), que tendrán que someterse a estrictas normativas. Asimismo, cabe destacar que en esta ocasión habrá niveles con la misma capacidad en terrazas pese a estar en riesgos distintos. Todo esto lleva a la población a una confusión generalizada que parece no tener fin con los continuos cambios semanales. Para tratar de aclarar los principales preguntas que pueden pasar por tu cabeza, planteamos a continuación una serie de cuestiones:

• Vivo en A Coruña, uno de los 31 municipios en nivel alto de restricciones. Llevo sin encontrar sitio en un restaurante desde hace casi un mes, debido al bajo porcentaje de capacidad que tienen en interior. ¿Tendré desde este fin de semana más posibilidades? Lo cierto es que si la idea es comer dentro las opciones serán exactamente las mismas. El 30 % de aforo, o lo que es lo mismo, el uso de 1 de cada tres mesas disponibles, seguirá siendo el máximo permitido desde este sábado. Lo que sí se puede hacer, si el tiempo acompaña, es aprovechar más las terrazas, donde sí habrá un aumento de la capacidad, que pasará del 30 % al 75 % (45 puntos porcentuales más).

• Las noches no están siendo veraniegas en la comunidad gallega y para poder disfrutar de la música y una copa necesito estar en el interior de un pub. He cotejado a cuales ir y la mayoría de ellos se encuentran en zonas de riesgo alto, por estar en ciudades y grandes villas. ¿Podré entrar al interior aunque sea presentando mi certificado de vacunación? La respuesta es no, tajante. El certificado covid, tanto de vacunación como de haber realizado una PCR previamente ya no tiene ningún valor. Cualquier persona tendrá el mismo derecho a entrar, indepedientemente de que tenga o no el certificado, anulado por el TSXG. Los interiores de las discotecas y los pubs situados en los treinta y un municipios en nivel alto seguirán cerrados.

• Si estoy en un municipio en nivel bajo, como es el caso del 66 % de la ciudadanía gallega, ¿cuáles serán desde ahora las ventajas en el ámbito de la hostelería? Será posible poder acceder al interior de los restaurantes con un 75 % de aforo, es decir, ocupando tres de cada cuatro mesas de las que disponga el establecimiento. Además, en exteriores, las terrazas seguirán al 100 % de la capacidad. Prácticamente podría hablarse de ‘nueva normalidad’ para el sector en este plano. La contrapartida son las discotecas y el ocio nocturno que, pese a estar en riesgo bajo, deberán acotarse a un máximo del 50 % en interiores, aunque sus exteriores seguirán también al 100 %.

• ¿Habrá una nueva ampliación en los horarios de los bares o de las discotecas? No, los únicos cambios establecidos por el Comité Clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia son referidos a aforos, la limitación horaria sigue fijada como hasta ahora hasta la una para bares y restaurantes y hasta las tres para el ocio nocturno.

• ¿Sigo sin poder pasear más allá de las tres con no convivientes? Efectivamente. Esa suerte de ‘toque de queda’ sigue vigente. Aunque el TSXG tumbó la aplicación del ‘certificado covid’, aprobó la limitación de reunión para no convivientes más allá de las tres de la madrugada en los municipios en nivel medio (75) y bajo (106); y más allá de la una en los de riesgo extremo (0) y alto (31).

• ¿Cuál es la capacidad que tendrá cada mesa en un local de hostelería? No más de seis personas en interiores y de diez en exteriores. Todavía no ha mejorado la situación epidemiológica lo suficiente como para que esa capacidad fuera se amplíe hasta las quince personas, como llegó a estar antes del inicio de la quinta ola. Paso a paso, habrá que esperar para que se siga desescalando.

• Si ya no es necesario el ‘certificado covid’ para acceder a la hostelería. ¿Qué puedo hacer con él? Pues en época de vacaciones el documento seguirá sirviendo y siendo indispensable para poder viajar, ya no solo fuera del país, sino entre comunidades. Es una herramienta pensada para facilitar la movilidad de las personas, por lo que es fundamental disponer de ella aunque los bares ya no lo pidan.