La Xunta ve agredida su campaña de vacunación al haber recibido cero dosis

Continúa la contienda política por ver quien tiene la razón tras la polémica de unas vacunas que no llegarán a Galicia. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se reafirmó en que el sistema de vacunación gallego está “siendo atacado” por el Gobierno central y volvió a quejarse de que la comunidad no haya recibido dosis del lote de 3,4 millones de viales que anunció el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la cumbre de presidentes de Salamanca.

En su intervención, el conselleiro insistió en que, según los datos que le facilitó el Ministerio de Sanidad, Galicia se mantendrá ajena a esas dosis anunciadas “a bombo y platillo” por Sánchez, aunque después introdujo un minúsculo matiz, al ser preguntado por el origen de las 8.700 vacunas de Pfizer enviadas a la comunidad para compensar la disminución de Moderna.

“Como no sabemos cómo se van a distribuir, no sabemos si estas 8.700 de Pfizer para compensar la reducción de Moderna corresponden a esos 3,4 millones o a otro grupo. Que 8.700 vacunas no dificulten la visión de que Galicia no recibe ninguna dosis de los 3,4 millones anunciados”, comentó, al tiempo que volvió a demandar “transparencia” e “información” sobre los criterios de reparto.

Más allá, sobre la reprogramación que ha supuesto los últimos datos del Ministerio de Sanidade, aludió a 10.000 dosis de Moderna. En concreto, explicó que ha habido que reprogramar la inyección de unas 10.000 primeras dosis de Moderna, para así poder garantizar la administración de segundas puestas en personas pendientes de completar la pauta, y aseguró que “es la tercera vez” que hay que reajustar la programación de vacunas de Moderna.

De igual modo, en el marco del debate sobre el lote a mayores de Pfizer, ha desmentido que la comunidad gallega haya sido la que más dosis ha recibido en el proceso de vacunación. En este sentido, remarcó que hay incluso varias por delante de la nuestra.

En todo caso, señaló que la campaña de inmunización se mantendrá por franjas generacionales con aquellas inyecciones que vayan llegando a la autonomía desde el Gobierno de España, y con el razonamiento de reservar en torno a un 10% para las autocitas y el resto para el sistema de convocatoria ‘forzada’ por SMS.

PREOCUPACIÓN POR LOS SANITARIOS NEGACIONISTAS. Por otro lado, el conselleiro admitió que a la Xunta de Galicia le “preocupa” la situación que se puede crear por los sanitarios y el personal sociosanitario que están sin vacunar, que son un porcentaje “pequeño” pero “no por eso menos importante”.

Así las cosas, remarcó que este porcentaje es “similar al de otras comunidades” y ha recordado que Galicia ya advirtió al principio del proceso que podría darse esta situación, ante la que ahora algunas autonomías han pedido la vacunación obligatoria.

“Desde luego, nos preocupa cómo gestionar una persona que esté, por ejemplo, en una UCI o cuidando en una residencia y que voluntariamente decida no vacunarse”, reconoció, indicando que en la Consellería “están preocupados por esa situación”

En todo caso, Comesaña insistió en que dicha conducta “no es mayoritaria, afortunadamente” y ha instado a poner en marcha “todas las herramientas” para que la misma no se llegue a producir.