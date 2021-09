Los aforos para hostelería aún se siguen negociando

A pesar de que la Xunta fijó el inicio de septiembre como fecha para la implantación del nuevo sistema de aforos en la hostelería, y de que se sigue avanzando en las reuniones con el sector para tratar de llegar a un acuerdo común con criterios generales, lo cierto es que el encuentro previsto para la tarde de este martes fue anulado por problemas de agenda de algunos participantes. De todos modos, los hosteleros auguraban que, de haberse producido, no sería el último.

“Habría sido una reunión técnica”, asegura el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros, que explica que “estas cosas son para analizar despacio y no creo que aquí haya que tomar decisiones ya, sino analizar situaciones y ver posibilidades”. Pese a todo, asegura que “todos íbamos con espíritu abierto”, como irán hoy mismo.

Y es que el objetivo tanto del Gobierno gallego como del sector es “fijar una norma estable en el tiempo que nos permita, en el caso de otro virus o variante, ya sea la Gamma, la Delta o la que venga después, tener una reglas ya marcadas, establecidas, para saber a qué atenernos y no estar esperando que salga un decreto a última hora”. Por ello, César subraya que “no nos queremos equivocar”.

Valora que “ahora, con los casos a la baja y la mejora epidemiológica, tenemos tiempo para hacerlo, no corre prisa extrema y podemos tener un poco más de tranquilidad y sosiego para hacer esta norma, dialogarla y estudiarla, porque la idea es que se quede y perdure en el tiempo”.

EL MAYOR CONSENSO. Entre las alegaciones que el sector hostelero presentó a la Xunta en la reunión de la pasada semana para que las valorase se encontraba el poder volver a usar las barras y el fijar otro criterio para las distancias entre mesas. Esta última es la que más ha calado en el Gobierno gallego, porque, según indica Sánchez-Ballesteros, “se está estudiando cómo puede aplicarse la norma de dar más aforo a más distancia entre mesas en cada establecimiento, porque hay muchos con características muy diferentes entre sí”.

“Lo de más aforo cuánto mayor sea la distancia de seguridad entre mesas, es, en general, una contradicción en sí misma, porque si ampliamos la distancia entre mesas entonces reducimos el aforo, ¿de qué me sirve que me autorices al 100 % si ampliando la distancia me quedo al 50 %? Aunque puede haber algunas tipologías de establecimientos donde funcione, en la mayoría no, por eso hay que ir un poco despacio a la hora de analizar estas cosas, porque nunca un local es igual a otro”, asevera.

¿VUELTA AL CERTIFICADO? Desde la Federación de Hostelería de Lugo, Cheché Real recuerda que el tener que sentarse ahora a negociar este documento es “fruto de la sentencia del TSXG que tumbó el uso del certificado covid”. “Aquí no se estaba pidiendo información clínica de nadie, sino solo saber si la persona estaba vacunada”, puntualiza Real, que asegura que esto es algo que ya se hace en los demás países europeos, como Portugal, Francia, Italia, Grecia o Reino Unido.

“Empezaron a poner atrancos, con casi el 90 % de la población con una dosis, y las consecuencias son las que estamos viviendo ahora, con limitaciones y buscando como llegar al máximo de aforo posible”, se lamenta. Además, recuerda el gran perjuicio de la primera semana tras su anulación, pues “nos pusimos a trabajar al 30 %, aunque a la semana siguiente subimos al 50 % por la bajada de casos, y esto era imposible sin barras”.

En este sentido, quiso lanzar un mensaje a los juristas y miembros del TSXG: “Que dejen que las riendas de esto las lleven los científicos, los médicos, los virólogos, los epidemiólogos... que son los que entienden de esto”. “Espero que a ningún miembro del TSXG lo tengan que operar de un riñón, de un hígado o de un tobillo y lo opere un compañero del tribunal y no un traumatólogo o un médico”, ironiza, “con todo respeto, porque la ciencia es ciencia, e impartir justicia es otra cosa, sobre todo en una situación de alerta excepcional”.

Ahora, se mantienen también a la espera del resultado del recurso presentado por la Xunta, “a instancia nuestra”, ante el TSXG para volver al uso del certificado covid en la hostelería, para “no seguir siendo ‘Spain is diferent’, como parece que seguimos siendo”.