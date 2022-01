Los ciudadanos en Galicia podrán comunicar su positivo en el teléfono del covid, vía web o en las farmacias

SANTIAGO. EP. Ciudadanos con síntomas podrán solicitar una prueba para detectar la covid-19, sin necesidad de contactar con su centro de salud, a través del teléfono 881 540 045, en el que también podrán comunicar el positivo obtenido en un autotest. Además, a partir de los próximos días, se podrá informar de este resultado mediante una página web habilitada por la Consellería de Sanidade, así como se permite en las oficinas de farmacia en las que se realice la prueba. Esta son algunas de las medidas puestas en marcha por el departamento autonómico para reducir la presión asistencial y administrativa que actualmente sufre la Atención Primaria dado el elevado número de casos de coronavirus. El objetivo es que los positivos se puedan declarar de la forma "más ágil" sin que esta tarea administrativa recaiga en los profesionales de la primaria, tal y como ha señalado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

El conselleiro y la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, han desgranado este miércoles en un encuentro telemático con los medios de comunicación las modificaciones en el protocolo, aprobadas por la Comisión Nacional de Salud Pública, ante el "cambio" registrado en la "situación epidemiológica". En el evento también han participado otros cargos como el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal. "Antes estábamos hablando de un máximo de 1.800 casos en Galicia en la quinta ola, con un porcentaje de ingresos que era elevado. Y en estos momentos estamos hablando de máximos que pueden llegar hasta los 6.000 casos al día en Galicia pero con un impacto a nivel hospitalario muy inferior", ha señalado Carmen Durán, que ha recordado también el "porcentaje superior al 85%" de personas vacunadas con pauta completa.

"NO ES EFICIENTE" EL RASTRO. En este contexto, una de las modificaciones que se incluye es el seguimiento de los contactos. "No es eficiente hacer una llamada telefónica a todos los contactos. Si estamos hablando de 5.000 casos al día, cada caso genera entre 4,8 y 5,2 contactos, por lo que estaríamos hablando de que cada 5.000 casos diarios generan alrededor de 25.000 contactos", ha señalado Durán. Así las cosas, a aquellas personas que fuesen comunicadas como contacto por una persona positiva en covid, el Sergas remitirá un mensaje de texto (SMS) con las instrucciones. En concreto, estarán en vigilancia durante los diez días posteriores al último contacto con el caso confirmado pero no se le realizará PCR o antígeno, excepto a los casos de vulnerabilidad (usuarios de residencias, mayores de 70 años, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas). Podrán realizar actividades esenciales pero evitarán acudir a lugares con muchas personas y harán uso de la mascarilla. En el caso de que desarrollen síntomas, solicitarán consulta telefónica con el médico de Atención Primaria o a través del 881 540 045.

LOS CONTACTOS NO VACUNADOS HARÁN CUARENTENA. Sí deberán hacer cuarentena las personas que hayan estado en contacto con un positivo que no estén vacunadas, las inmunodeprimidas, así como los casos de transmisión procedentes de visones o de la variantes Beta o Gamma. En estos supuestos, deberán permanecer aislados en su domicilio los siete días posteriores al último contacto. La central de seguimiento les llamará por teléfono dos veces durante el periodo de aislamiento: el primer día para comunicarle el inicio de la cuarentena y el séptimo para indicarle el final de la misma y el inicio de tres días de vigilancia. La central solicitará una prueba PCR o antígeno durante la cuarentena, a partir del quinto día desde el último contacto con el caso confirmado. Además, en el caso de que sean trabajadores en activo sin posibilidad de teletrabajo, se les procederá a la baja laboral, con carácter general, durante siete días. En la sesión informativa, el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, ha incidido en que utilizar vías para declarar la sintomatología como el teléfono 881 540 045 permitirá "descargar" la Atención Primaria y evitar que personas con síntomas se acerquen a los centros al poder tramitar por teléfono las pruebas. "Hemos monitorizado el tiempo de espera y hoy eran cinco minutos", ha señalado Aboal.

PROTOCOLO PARA CASOS DE GRIPE Y COVID. Por último, preguntada al respecto, la responsable de Saúde Pública ha informado de que la Consellería de Sanidade trabaja en la elaboración de un protocolo de vigilancia epidemiológica que conjugue los casos de gripe y covid. "Parece que el cuadro es respiratorio y que ni se agrava pero sí que preparamos un protocolo de vigilancia distinto para esta situación", ha dicho.