Los hosteleros coruñeses llegan tarde a los tribunales

Santiago. No se anularán las restricciones relativas al aforo y los límites horarios establecidos por la Xunta con motivo del coronavirus, tal como pedía la Asociación provincial de Empresarios de Hostalería da Coruña, pues la orden a la que hacían referencia fue sustituida por otra días después, dejando de tener vigencia su antecesora. La solicitud, enviada recientemente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se denegó para no caer en un “absurdo jurídico”. Y es que las normas que la entidad quería cargarse, presentadas por el Ejecutivo autonómico tras tumbar la justicia el certificado covid-19 en bares, restaurantes y discotecas, ya no son ahora las que eran.

En concreto, el Alto Tribunal plasmó en el auto que rechaza la medida cautelarísima que remitió la entidad de hosteleros herculinos porque entienden que hay “una pérdida sobrevenida del objeto” ya que la misma se dirigía a una orden publicada a mediados de mes que fue “derogada tácitamente” por otra emitida seis jornadas después.

En este sentido, los hosteleros requerían la nulidad la orden del 13 de agosto, que limitaba los aforos en el interior y exterior de los negocios tras eliminar la justicia la imposición que regía del pasaporte viral: obligatorio para acceder a los establecimientos.

No obstante, días después del “batacazo judicial” y ante la mejora de la situación epidemiológica, la Xunta difundió otra orden, el 19 de agosto, en la que se hacía un nuevo ajuste (tanto dentro como fuera) de las capacidades.

Producto de ello, los jueces interpretan que esta última sustituye a la anterior, que deja de tener vigencia, por lo cual sería “un absurdo jurídico” anularla al entender que las medidas están obsoletas.

PONTÓN PIDE FIN A SU DEMONIzACIÓN. Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó este martes contra la “improvisación y arbitrariedad” del Ejecutivo gallego con los hosteleros, para quienes demandó además un paquete de ayudas.

Tras un encuentro con los representantes de la Plataforma Gallega en Defensa de la Hostelería, Pontón evidenció que este sector fue uno de los más perjudicados por la pandemia del coronavirus, “con 500 días de restricciones”.

Ante esta situación, exigió el fin de la “demonización” de la hostelería, a la que le han impuesto medidas que vulneran “derechos fundamentales” como el polémico certificado covid-19. ramiro ponte