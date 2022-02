Los hosteleros ven insuficiente la nueva medida y hacen hincapié en el certificado covid, cuya solicitud ya no entienden

Hosteleros gallegos se han mostrado "satisfechos" con la eliminación de las limitaciones horarias al sector a partir del próximo sábado y que ha sido anunciada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Con todo, han asegurado que "no es suficiente", puesto que sufren todavía "muchas restricciones". Este anuncio supone un paso más en la desescalada de restricciones en vigor por la covid-19. El presidente ha trasladado que los expertos clínicos que asesoran al Ejecutivo autonómico desde el inicio de la pandemia han aconsejado "abrir el horario" a los establecimientos hosteleros. De tal forma, desde los bares, hasta los restaurantes y locales de ocio nocturno recuperarán el horario que recoja su licencia en cada uno de los casos. "A partir de las 00,00 de este sábado 12 de febrero, volveremos a los horarios normales en toda la hostelería gallega", ha aseverado.

"SATISFECHOS", PERO CON RESERVAS. A este respecto, el presidente de la Federación Gallega de Hostelería, Cheché Real ha comentado a Europa Press que "todo lo que sea ir abriendo, se acepta con satisfacción, pero no es suficiente". Ha insistido además en que el sector enfrenta todavía "muchas limitaciones". "No se trata sólo de los horarios, sino también de los aforos o del certificado covid, que no entendemos que ahora se siga pidiendo", ha señalado. A este respecto, ha remarcado que otras regiones ya no lo piden "y otras no lo han pedido nunca", y que incluso países como Dinamarca o Suecia "ya han dado por terminada la pandemia". "Lo que reclamamos es que nos dejen abrir al 100%, tal y como marca nuestra licencia de actividad", ha aseverado el también presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, que espera que se convoque una reunión con la Vicepresidencia de la Xunta el próximo lunes o martes.

LA HOSTELERÍA, "PATITO FEO". En la misma línea se ha expresado el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete. "Nos parece estupendas las nuevas restricciones horarias, pero no entendemos bien que se siga pidiendo el certificado covid", ha apuntado. Cañete ha asegurado que pedir el certificado covid está provocando "conflictos" con los clientes, cada vez más "cansados", sobre todo teniendo en cuenta "que tampoco ofrece demasiada seguridad sanitaria". "Según lo que dice Sanidade, se pide el certificado para animar a la gente a vacunarse. Somos una herramienta, nos están usando para conseguir algo que, aunque está muy bien, no es nuestra misión", ha comentado. "Estamos hartos de ser el patito feo", ha declarado Cañete, en cuanto a la 'no solicitud' de este certificado en otros ámbitos y establecimientos --"¿por qué un conductor de autobús no puede pedirlo pero yo sí?"--. Ha criticado además, igual que Cheché Real, que la Xunta vaya "contracorriente" respecto a otras comunidades, donde ya no se pide el documento sanitario.