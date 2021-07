Los test de autodiagnóstico se venderán en farmacias desde este jueves sin receta

Desde este martes en todos los locales de ocio nocturno de la comunidad gallega se pedirá el resultado negativo de un test de antígenos o una prueba PCR para poder entrar. La Xunta contempla poder imponer esta medida también en los locales de restauración de los municipios en nivel de riesgo alto. Sin embargo, hasta ahora, poder obtener esa prueba resultaba complicado, ya que si no se acudía a los puntos de auto-COVID o a un cribado organizado por el Sergas, la opción de recoger un ‘kit’ de saliva en farmacias no era ilimitada. Pero desde este jueves se abre una nueva opción que facilitará mucho la vida a esas personas que, pese a los numerosos impedimentos, no quieran quedarse sin salir en sus noches de fin de semana: la venta de test de autodiagnóstico en farmacias sin receta.

De este modo, cualquier personas puede comprar las pruebas tanto de antígenos como de anticuerpos sin prescripción médica. Aunque el Gobierno no tiene pensado limitar su precio, el producto estará exento de IVA (por considerarse básico) y oscilará entre los seis y los ocho euros. “Es muy importante establecer medidas de autodiagnóstico” debido al avance de la quinta ola, explicó este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial.

“Se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud” para los casos leves “e incluso los asintomáticos”, pues, según explicó, “la mayoría” de los casos detectados en el grupo entre los doce y los 29 años no presentan síntomas. El objetivo de la medida es “controlar la progresión de la pandemia”, sostuvo la ministra.

El texto de la nueva normativa, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que esta medida permitirá “reducir en cierta medida la presión asistencial en los centros sanitarios y la identificación rápida de sospechas de casos positivos”.

¿SE TRATA DE PRUEBAS FIABLES? Lo cierto es que estas pruebas, a lo largo de toda la pandemia, han presentado ciertas dudas entre los expertos en relación a su eficacia. Pues pese a que son las pruebas de detección más rápidas y baratas, son también las menos fiables, quedándose muy lejos de las garantías que ofrece una PCR. A diferencia de esta última, cuyo resultado tarda una 48 horas en obtenerse, los test de antígenos arrojan su veredicto en 15 minutos.

Es posible obtener falsos negativos, no en vano, este tipo de pruebas poseen una sensibilidad menor, y ven su eficacia reducida si la carga viral es baja, algo habitual en los días iniciales o finales de la infección. Por ello, se recomienda usarlos en los siete primeros días desde que se ha producido la infección o en los cinco primeros desde que se intuyen los síntomas. Teniendo en cuenta que en la actualidad la mayor parte de los jóvenes son asintomáticos, es muy difícil medir los tiempos.

PRECIOS VARIABLES ENTRE PAÍSES. Otros países también han implementado ya este sistema de autodiagnóstico. Los precios varían entre territorios. En España su precio está entre los 6 y 8 euros. En Portugal, entre los siete y 10. En Francia el Gobierno ha regulado su precio, quedándose en 5,20 euros. En Bélgica el precio oscila entre los 7 y los 8 euros y, en Alemania, va desde los 5 hasta los 10. La horquilla, por tanto, está entre los 5 de Alemania y los diez también del país germano o Portugal.