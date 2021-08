Lugo Monumental recurre el certificado Covid ante la justicia

Las medidas restrictivas impuestas por la Xunta de Galicia para tratar de contener el avance de la quinta ola de la pandemia siguen generando un aluvión de reacciones. Hasta el momento había habido quejas y muestras de rechazo por parte de algunos sectores, como los hosteleros, o los alcaldes de algunas de las localidades más afectadas. La Asociación Empresarios Lugo Monumental decidió ir un paso más allá, impugnando ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el certificado Covid, entre otras medidas.

Los hosteleros que se han sumado a esta demanda entienden que “se les perjudica gravemente” y dudan de la eficacia real de las medidas. En este sentido, exponen en un comunicado que “algunas de las medidas no responden a criterios sanitarios, sino a cuestiones incluso discriminatorias”.

Denuncian que el certificado puede generar “conflictos relativos a la protección de datos”, y ven ilógico que lo tengan que mostrar los clientes pero no los trabajadores.

Los de Lugo han dado el paso, pero la mayoría de los hosteleros gallegos apuestan por actuar con precaución, y recuerdan que “la alternativa es cerrar”, tal y como señaló el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete. “No estamos de acuerdo con ejercer de policía, pero más vale malo conocido que bueno por conocer”, agregó.

Por su parte, Ovidio Fernández, presidente de los Hosteleros de Ourense, dijo que prefieren escoger “la menos mala” de las dos opciones que tienen encima de la mesa, y valoró positivamente que “la administración ha hecho un esfuerzo para no cerrar la hostelería”.

Desde la Federación de Hostelería Pontevedra, César Ballesteros, su presidente, admitió que “la posibilidad se sopesa constantemente” y que tienen “los papeles preparados”, pero abogan por la cautela. “Preferimos estar abiertos con dificultades a cerrar”, señaló, coincidiendo con sus compañeros.

A nivel autonómico, la presidenta de la Hostelería Federada Galega, Elena Vitoria, indicó que no se oponen a “la medida en sí”, pero no comparte “su aplicación”. Aseveró que no se le puede pedir a los hosteleros que tengan que pedirlo.

Las asociaciones coinciden, sin embargo, en la necesidad de ampliar los aforos en las terrazas.