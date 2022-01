Máis do 87% dos galegos está inmunizado contra a covid

SANTIAGO. EP. O proceso de vacinación contra a Covid-19 continúa en Galicia, onde foron administradas outras 27.357 doses, 1.293 para completar pautas contra o coronavirus, co que se supera o 87% da poboación inmunizada. De acordo cos datos recoller por Europa Press e actualizados pola Consellería de Sanidade en base ao peche da xornada de vacinación deste venres --e tendo en conta que o 6 de xaneiro non se vacinou--, administráronse até a data 5.943.838 vacinas contra a covid.

Ademais, 2.362.854 persoas contan xa coa pauta completa contra o coronavirus, o que representa o 87,51% da poboación de Galicia. Por grupos de poboación, por vulnerabilidade, hai 17.485 cidadáns de alto risco coa pauta completa; 16.320 dependentes non institucionalizados e 27.610 institucionalizados. Pola súa banda, 2.180.141 terminaron o proceso chamados pola súa idade. Por probabilidade de exposición, 75.547 profesionais do ámbito sanitario teñen pauta completa, 28.370 do sociosanitario e 16.712 traballadores de actividades consideradas esenciais tamén a recibiron.

POBOACIÓN INFANTIL. En canto á vacinación pediátrica, o número de vacinados sitúase en 158.061 no grupo de entre 5 e 14 anos. No grupo de 5 a 9 anos son 44.213, mentres que no de 10 a 14 anos son 113.848. Pola súa banda, segundo o último informe actualizado polo Ministerio de Sanidade con data do 7 de xaneiro, correspondente á vacinación pediátrica até o día 6 deste mes, Galicia vacinou a 83.869 nenos de 5 a 11 anos con polo menos unha dose dunha poboación diana desas idades de 155.893, o que supón o 53,8%.