Julio García Comesaña insistiu en que nas negociacións coa hostalaría non hai desencontros, senón elementos de discusión, e citou a porcentaxe de aforo permitido nos locais como exemplo de parámetro en discusión. Sobre a esixencia do certificado de vacinación ou probas diagnósticas negativas para entrar nos establecementos, dixo que a Xunta segue estando a favor, aínda que agora mesmo non está contemplada tras o rexeitamento do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Recordou que foi unha medida consensuada e se fixo un gran esforzo en que a poboación tivese acceso a probas e documentación do certificado.