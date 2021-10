Ni blanco ni negro: Galicia no es de las comunidades más aperturistas, pero tampoco de las más conservadoras

La desescalada en Galicia avanza a un ritmo imparable, pero prudente. Con el 90 % de aforo en prácticamente todas las actividades, incluida la restauración que se incorpore al sistema más alto de seguridad, y la ampliación del número de personas reunidas en interior de ocho a diez y en exterior de diez a veinte, parece que el paso que falta, y que podría llegar en quince días, sería eliminar ya del todo las restricciones de aforos y horarios.

Llegados a este punto, todavía son muchas las voces críticas que denuncian que el ritmo de desescalada está siendo lento en comparación con el resto del territorio español, pese a que la comunidad gallega tiene una incidencia menor. El presidente de Hostelería de Galicia, Cheché Real, opina que “ahora era el momento de que se permitiese la apertura de los locales al 100 %”, tal y como “permiten las licencias de actividad”.

Y, aunque reconoció que “toda ampliación de aforos y de utilización de superficies” es “bienvenida por parte del sector”, cree que la Xunta debería haber abierto ya del todo y “no darnos las cosas a cucharadas, como si fuésemos niños”. Aclaró, además, que, en esta ocasión, el Gobierno gallego solo “comunicó la decisión al sector”, pero no se “consensuó” como en otras veces.

Recordó también que “en otras comunidades los locales ya están abiertos”, y “¿están mejor que nosotros?”. “No, porque algunas tienen incluso cifras peores?”, sentenció. Centrémonos en analizar aspecto por aspecto de cada comunidad en los dos sectores más perjudicados hasta la fecha: hostelería y ocio nocturno.

APUESTA POR UN NUEVO PORCENTAJE EN BARES Y RESTAURANTES. En el ámbito de la restauración, Galicia se ha sacado de la manga un nuevo porcentaje que hasta ahora, ninguna comunidad había optado por aplicar: el 90 %. Parecía que la normativa general hasta ahora iba de 25 puntos en 25 puntos, pero no había razón para ello. De este modo, como forma de dar un paso más, pero no del todo, Galicia ha implantado ese 90 % en interiores. Y, aunque es cierto que hay comunidades que ya están en el 100 %, tras haber prescindido en estos últimos días de todas las restricciones de aforo, hay otras que siguen por debajo de esta cifra.

En concreto, Madrid (desde el lunes 4 de octubre), Navarra (desde el viernes 1), la mitad de Andalucía, Valencia (desde el próximo sábado día 9), Castilla y León, Castilla-La Mancha (de las pioneras), Asturias y Extremadura, un total de siete autonomías y media, ya no tienen limitación alguna de aforo, habiendo vuelto, en este sentido, a la antigua normalidad.

Pero, las ciudades de Ceuta y Melilla todavía continúan con la capacidad máxima en interiores limitada al 50 %, al igual que Aragón. Cataluña también es de las autonomías más conservadoras, con un aforo del 70 % dentro de los establecimientos. La otra mitad de Andalucía, el País Vasco, Canarias, Murcia, Baleares y Cantabria optan por el 75 % de capacidad. Esto supone que nueve comunidades y media todavía están peor que Galicia. Por tanto, en lo que respecta a aforos, la posición de la Xunta sería moderada: ni mucha apertura, ni poca.

TODAVÍA NO SE RECUPERAN LOS LÍMITES DE LICENCIA. En cuanto a los horarios de la restauración general, que en Galicia se mantienen a la una, sin cambios con respecto a semanas anteriores, sí cabe decir que las demás comunidades se encuentran en mejor posición. Así, Madrid, Navarra, media Andalucía, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Cantabria y Extremadura ya pueden abrir sus establecimientos según indican las licencias de cada uno. Baleares fijó como hora máxima las dos de la madrugada; Murcia, las cuatro; Canarias, las 2 o las 3 en función del nivel de riesgo de cada isla; País Vasco hasta las tres; y media Andalucía y Cataluña, los más conservadores, se sitúan en la una, al igual que Galicia.

Pero, sin duda, si en algo lleva la delantera Galicia, es en lo que a número de personas reunidas en torno a cada mesa se refiere. Tras esa ampliación de ocho a diez en interior y de diez a veinte en exterior será de las más aperturistas. Por supuesto, en Madrid, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura no hay límite de comensales, pero las demás lo tienen más restringido que en Galicia.

En concreto, en Andalucía se ven limitados a ocho personas en interior y diez en exterior; en Cataluña, a diez en ambos espacios, al igual que en Valencia, Asturias y Aragón; en el País Vasco, a ocho dentro y doce fuera; y en Canarias, a doce en ambos lugares; en Murcia, a seis y diez, respectivamente, al igual que en Cantabria.

DISCOTECAS Y PUBS. Finalmente, en lo que a ocio nocturno se refiere, Galicia no es la comunidad más aperturista, pero tiene una particularidad que se da en pocas: permite el uso de las pistas de baile (con mascarilla y sin distancia) en interiores. Y es que aunque en Madrid no hay aforos ni horarios, todavía no se puede bailar en las discotecas, solo instalar mesas altas en pista. En Andalucía, los municipios en mejor situación sí pueden usar las pistas, pero los otros no, solo al aire libre.

En Cataluña, por supuesto, tampoco se permite mover el cuerpo como antes del covid, al igual que en Aragón, Asturias, Murcia o Ceuta, donde las discotecas se han convertido en poco menos que ‘bares nocturnos’. Mientras, en Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, Extremadura y La Rioja sí.

Ahora bien, en cuanto a horarios, ya hay autonomías con mayor permisividad que Galicia (hora límite en locales de máxima seguridad a las cuatro), como todos los que ya no imponen límite de cierre o Valencia, que alarga la bajada de rejas hasta las cinco.