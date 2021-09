Novo mapa de restricións por concellos

O Comité Clínico reunido na tarde deste martes decidiu que tanto Ordes como Monforte de Lemos deberán manterse no nivel máximo de restricións, e a aestes concellos sumarase Melide. A lista de municipios que Sanidade decidiu subir a nivel alto estreitase, baixando dos 30 actuais aos 22 que serán a partir del próximo sábado, é dicir, oito menos. En concreto, e por áreas sanitarias, na de Santiago estarán neste risco Agolada, Arzúa, Lalín, O Pino y Trazo. En la de A Coruña: Curtis, Cee, Cerceda e Muxía. Na de Lugo: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Vilalba, A Pastoriza, Castro de Rei, Meira y O Saviñao. Na de Ourense: A Pobra de Trives, Viana do Bolo. En Ferrol: Ares. E, finalmente, en Vigo: A Cañiza. A área sanitaria de Pontevedra la única que no tiene ninguna poboación en el nivel alto.