Nueva etapa: menos cuarentena, más vigilancia e impulso al autodiagnóstico

La pasada semana los directores de Salud Pública de las distintas comunidades españolas acordaban rebajar el periodo de cuarentena de los casos positivos de diez a siete días, siempre que en los tres previos al alta no se hubiesen manifestado síntomas. La decisión se produjo en medio del avance imparable de la variante ómicron, que deja récords de contagios día tras día, pero mantiene estabilizados a los hospitales. Esta situación, sumada al elevado porcentaje de población vacunada (más del 85 % en Galicia), han propiciado un cambio en el modelo de detección, seguimiento y rastreo.

Después de meses con un modelo estable, los numerosos cambios que incorpora el nuevo protocolo generan confusión y dudas entre la población, motivo por el cuál este miércoles, desde la Consellería de Sanidade, convocaron una reunión con los medios para aclarar diversas cuestiones relativas a la duración de cuarentenas, al concepto nuevo de ‘vigilancia’ y a la realización de PCR.

“Las viejas recetas que seguíamos ya no funcionan, el rastreo ya no es eficiente, no se puede rastrear a 6.000 casos al día que generan unos 30.000 contactos”, aseguró la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, durante su intervención, dejando claro que el nuevo modelo pretende “que aunque los casos se alarguen en el tiempo, el impacto a nivel asistencial se minimice”. Para ello, el objetivo sigue siendo “priorizar las actuaciones de prevención y control, con la prioridad de detectar lo más pronto posible a personas con síntomas, positivas y aislarlas”.

MAYOR AGILIDAD AL COMUNICAR EL CONTAGIO. Por este motivo, el concepto de ‘caso’ no cambiará. “Un caso seguirá siendo una persona que ha tenido prueba positiva y diagnóstico covid”, aseguró la doctora Durán. Y, para decir si es positiva, hay que realizarle una prueba de diagnóstico de infección activa (una PCR, un test de antígenos, un autotest o una PCR en saliva). Como entre esas pruebas se incluyen varias de autodetección, como las que se pueden obtener en las farmacias, la idea es que desde ahora sea el propio paciente el que pueda autodeclararse como positivo sin tener que pasar previamente por el médico de cabecera.

Así, cuando un test obtenido en una oficina de farmacia sea positivo, desde ahora, no será necesario confirmarlo con una PCR. Y podrá declararse como tal a través del teléfono 881 54 00 45 o bien a través de la cumplimentación de un formulario web. También el propio farmacéutico, como hasta ahora, tendrá la capacidad de poder subir ese resultado positivo al historial clínico del paciente de forma directa.

LLAMADA DE CONTROL AL INICIO Y AL FIN DE LA DOLENCIA. ¿Y qué pasará después de que la persona se declare positiva? Aquí es dónde se introduce el cambio sustancial aprobado la pasada semana por las comunidades: deberá aislarse, autoconfinarse, pero en vez de diez días, solo siete, siempre que en los tres previos no tenga síntomas. Se reduce así el tiempo que un infectado tiene que recluirse en casa.

A los contagiados, asimismo, se les seguirá realizando la ‘encuesta de caso’ correspondiente, “para que nos relaten los contactos que tuvieron en los últimos dos días antes del inicio de los síntomas”.

Pero el cambio más notable que experimentarán será en la forma de seguimiento. Si hasta ahora cada positivo gozaba de un seguimiento diario, a partir de este momento, “como la variante ómicron es mucho más contagiosa pero parece menos sintomática”, solo se le contactará el primer día del cupo para realizarle una valoración clínica, viendo si es o no asintomático, leve o moderado, con la consiguiente extensión de la baja laboral si la precisase; y el último, es decir, el séptimo.

Esto no será aplicable en el caso de que el paciente pertenezca a un colectivo de los considerados vulnerables: residentes, embarazadas, inmunodeprimidos y mayores de 70 años, pues a ellos se les seguirá realizando llamadas diarias.

CUMPLIMENTACIÓN DE FORMULARIO PARA LAS PERSONAS VINCULADAS. Los contactos de esos positivos, por su parte, saldrán de la ‘encuesta de caso’, como hasta ahora, es decir, de que el propio infectado dé el nombre y el teléfono de aquellas personas con las que mantuvo relación dos días antes de la aparición de síntomas. Como está habiendo reportes de unos 25.000 contactos diarios, “había que buscar un sistema eficiente para decirle al contacto qué hacer y si se requiere que acuda a realizarse una PCR de forma ágil”, detalló la doctora Durán Parrondo.

¿Y cuál era esa forma ágil? El envío de un SMS, al igual que se está utilizando en la estrategia de vacunación para las citaciones. “Se les envía un SMS a todos los contactos con el objetivo de que accedan a un formulario en el que tendrán que cumplimentar una serie de datos (nombre completo, teléfono, ayuntamiento de residencia, edad y si pertenecen o no a algún grupo vulnerable), para poder tomar la decisión de cursarle o no una PCR”, indicó. En caso de que el contacto no cubra el formulario en 24 horas desde el envío del SMS, se le llamará por teléfono.

Por lo que respecta a la cuarentena, esta ya no será obligatoria para todos los contactos de positivo. Solo se impondrá a las personas que no cuentan todavía con las dos dosis de vacuna o que pertenecen a población de riesgo, así como a aquellas cuyos casos pudiesen derivar de granjas de visones o de una variante minoritaria (como la beta o la gamma). La duración de la cuarentena será de 7 días, más tres de vigilancia una vez se termine.

Para todos los demás, solo se recomienda mantener la vigilancia durante diez días, lo que comporta extremar las precauciones, pero pudiendo salir a trabajar o a clases, siempre con la prudencia de evitar aglomeraciones, reuniones sociales y acudir a eventos.

SOLICITUD DE PRUEBAS VÍA TELEFÓNICA Y NO EN EL CENTRO DE SALUD. El director de Asistencia Sanitaria, el doctor Jorge Aboal también precisó durante el encuentro con los medios que las personas que tengan síntomas covid y quieran realizarse una prueba PCR para salir de dudas, ya no tendrán que acudir a su médico de Atención Primaria ni al PAC, sino que podrán usar también el teléfono 881 54 00 45, el mismo de autodeclaración, para pedirla.

“Desde Asistencia Sanitaria monitorizamos todos los días el tiempo de espera de este número telefónico, y este miércoles a las 10.00 horas de la mañana, solo contaba con cinco minutos de espera, tras los cuáles un operario te atendía”, explicó Aboal. Además, detalló que previamente salta un contestador para seleccionar si la llamada se realiza por presencia de síntomas, para solicitar una prueba diagnóstica o para pedir información general sobre covid. Los casos más graves se derivarían directamente al 061.